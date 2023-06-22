Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились

В местных пабликах в соцсетях начали распространять кадры мощного града с куриное яйцо, который якобы выпал в Ордынке 21 июня. В Интернете начали появляться десятки запросов о нем: более 70 за сутки — такие данные фиксировались в «Яндекс.Медиа». Новосибирцев интересовало, правда это произошло или нет.