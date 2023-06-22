Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В местных пабликах в соцсетях начали распространять кадры мощного града с куриное яйцо, который якобы выпал в Ордынке 21 июня. В Интернете начали появляться десятки запросов о нем: более 70 за сутки — такие данные фиксировались в «Яндекс.Медиа». Новосибирцев интересовало, правда это произошло или нет.
Оказалось, популярное видео, у которого более 50 репостов, было фейком. Вернее, информация, что град прошел в Ордынке была ложной.
Это видео было сделано в Дагестане 17 июня. Об этом сообщили внимательные комментаторы: «Дагестан, 17 июня»; «Это Дагестан». Напомним, что синоптики предупреждали сибиряков только о небольшом дожде и грозах в регионе. Также в области сохраняется сильный порывистый ветер.