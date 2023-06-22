Как здоровье пострадавших на ТЭЦ-5? Рассказал Минздрав

Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, одного из пострадавших уже перевели в ожоговое отделение. Двое других находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Тем не менее, положительная динамика наблюдается и здесь.