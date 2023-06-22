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Как здоровье пострадавших на ТЭЦ-5? Рассказал Минздрав

22 июня 2023, 13:07
Фото: 1MI
Рабочие пострадали во время ремонтных работ

В Новосибирске рабочие, пострадавшие на ТЭЦ-5, медленно идут на поправку

Пострадавшие во время взрыва на ТЭЦ-5 рабочие по-прежнему находятся в больнице. Их состояние медленно улучшается.

Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, одного из пострадавших уже перевели в ожоговое отделение. Двое других находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Тем не менее, положительная динамика наблюдается и здесь.

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16 июня на ТЭЦ-5 произошел взрыв внутри нефтяного резервуара на насосной станции нефтеочистительных стоков. Это могло произойти из-за воспламенения нефтяных паров. Один из рабочих погиб на месте, остальных экстренно доставили в больницу.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Минздрав#Рабочие#Ожоги
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