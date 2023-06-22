Как здоровье пострадавших на ТЭЦ-5? Рассказал Минздрав

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, одного из пострадавших уже перевели в ожоговое отделение. Двое других находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Тем не менее, положительная динамика наблюдается и здесь.
16 июня на ТЭЦ-5 произошел взрыв внутри нефтяного резервуара на насосной станции нефтеочистительных стоков. Это могло произойти из-за воспламенения нефтяных паров. Один из рабочих погиб на месте, остальных экстренно доставили в больницу.