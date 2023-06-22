Минимальные проходные баллы ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГУ, НГПУ, СибГУТИ и другие

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Представители ведущих вузов мегаполиса отметили, что проходные баллы отличаются от факультета к факультету. Однако есть минимальный порог, переступив который можно претендовать на платное место.
В НГУ минимальный проходной балл по нужным на специальность предметам составил — 161. При этом высокий требуется для поступления на факультеты «Языки и литература стран Азии и Африки» и юридическом.
В НГТУ проходной балл начинается со 120. В вузе обучаются айтшники, менеджеры, инженеры — в основном технические специалисты. И также на каждом факультете действует свой минимальный балл для поступления на бюджет.
Для поступления в НГПУ необходимо набрать 130 баллов. В учреждении изучают иностранные языки, психологию, педагогику и многое другое.
На бакалавриат в НГУЭУ примут абитуриента, набравшего 184 балла по всем требующимся на факультет предметам. В вузе готовят юристов, управленцев, экономистов и бизнесменов.
Будущим медикам подойдет НГМУ. Минимальный балл — 161. В СГУПС, где готовят железнодорожников, можно поступит со 117 баллами.
СибГУТИ открывает двери студентам, набравшим 113 баллов. В учреждении изучают связь, телекоммуникационные технологии.