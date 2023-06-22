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Минимальные проходные баллы ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГУ, НГПУ, СибГУТИ и другие

22 июня 2023, 10:01
Фото: atas.info
Названы проходные баллы в вузы Новосибирска

В Новосибирске стали известны проходные баллы в вузы в 2023 году

Вузы Новосибирска опубликовали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2023 году. Смотрим, сколько нужно для обучения на бюджете.

Представители ведущих вузов мегаполиса отметили, что проходные баллы отличаются от факультета к факультету. Однако есть минимальный порог, переступив который можно претендовать на платное место.

В НГУ минимальный проходной балл по нужным на специальность предметам составил — 161. При этом высокий требуется для поступления на факультеты «Языки и литература стран Азии и Африки» и юридическом.

В НГТУ проходной балл начинается со 120. В вузе обучаются айтшники, менеджеры, инженеры — в основном технические специалисты. И также на каждом факультете действует свой минимальный балл для поступления на бюджет.

Для поступления в НГПУ необходимо набрать 130 баллов. В учреждении изучают иностранные языки, психологию, педагогику и многое другое.

На бакалавриат в НГУЭУ примут абитуриента, набравшего 184 балла по всем требующимся на факультет предметам. В вузе готовят юристов, управленцев, экономистов и бизнесменов.

Будущим медикам подойдет НГМУ. Минимальный балл — 161. В СГУПС, где готовят железнодорожников, можно поступит со 117 баллами.

СибГУТИ открывает двери студентам, набравшим 113 баллов. В учреждении изучают связь, телекоммуникационные технологии.

#Алина Шефер#Вуз#Вузы поступление#ЕГЭ#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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