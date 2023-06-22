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Nissan всмятку: грузовик протаранил легковушку с ребенком в салоне под Новосибирском

22 июня 2023, 09:07
Фото: АСТ-54/ВК
Грузовик превратил в груду металла седан под Новосибирском

Под Новосибирском девочка из Nissan пострадала в ДТП с грузовичком

Жесткое ДТП произошло с автомобилем Nissan и грузовиком под Новосибирском днем 22 июня. Помощь спасателей и медиков потребовалась 13-летней девочке.

Машины столкнулись недалеко от села Лебедёвка. Грузовичок Ford Transit влетел в седан — от удара последний превратился в груду металла.

По словам очевидцев, в аварии участвовал также другой автомобиль марки Toyota. Водитель пытался перестроиться и спровоцировал столкновение двух других участников движения.

«Уже приехали спасатели и скорая. В салоне легковушки была девочка 13 лет. Ее пришлось вытаскивать, разжимая ломом двери. Погрузили на носилки и увезли в больницу. По ребенку видно, что серьезно пострадала», — рассказали Atas.info свидетели аварии.

Девочка ехала вместе с отцом. Он получил легкие травмы. Сейчас с ним и очевидцами разговаривают, выясняют детали ДТП.

#Алина Шефер#Дети#ДТП
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