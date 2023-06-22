Nissan всмятку: грузовик протаранил легковушку с ребенком в салоне под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Машины столкнулись недалеко от села Лебедёвка. Грузовичок Ford Transit влетел в седан — от удара последний превратился в груду металла.
По словам очевидцев, в аварии участвовал также другой автомобиль марки Toyota. Водитель пытался перестроиться и спровоцировал столкновение двух других участников движения.
«Уже приехали спасатели и скорая. В салоне легковушки была девочка 13 лет. Ее пришлось вытаскивать, разжимая ломом двери. Погрузили на носилки и увезли в больницу. По ребенку видно, что серьезно пострадала», — рассказали Atas.info свидетели аварии.
Девочка ехала вместе с отцом. Он получил легкие травмы. Сейчас с ним и очевидцами разговаривают, выясняют детали ДТП.