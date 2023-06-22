Новосибирский МУП «САХ» построит правобережный комплекс по переработке ТКО

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Временный регоператор по вывозу отходов выиграл конкурс на строительство комплекса по переработке ТКО. Предприятие предложило лучшие условия реализации проекта. В том числе, властей удовлетворили сроки работ (21 месяц) и гарантии.
Комплекс по обращению с отходами возведут в селе Раздольное за 3,48 млрд рублей. Также в рамках концессий планируют построить мусороперерабатывающие комплексы в левобережье Новосибирска.
Стоит отметить, проекты мусорных полигонов не радуют многих новосибирцев. Недавно активисты заявили, что на участках, где планировалась стройка, растут редкие растения. Даже обратились в суд. Были вызваны эксперты для оценки ценностей растений. Иск рассмотрят 12 июля 2023 года.
Напомним, первый контракт на строительство комплексов ТКО заключали с ООО «Экология-Новосибирск» несколько лет назад. Регоператор не смог выполнить обязательства, а вскоре его и вовсе признали банкротом и лиши статуса. Его место временно занял МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».