Новосибирский МУП «САХ» построит правобережный комплекс по переработке ТКО

Напомним, первый контракт на строительство комплексов ТКО заключали с ООО «Экология-Новосибирск» несколько лет назад. Регоператор не смог выполнить обязательства, а вскоре его и вовсе признали банкротом и лиши статуса. Его место временно занял МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».