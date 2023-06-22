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Новосибирский МУП «САХ» построит правобережный комплекс по переработке ТКО

22 июня 2023, 15:10
Фото: atas.info
Правобережный мусорный комплекс построит МУП «САХ»
Правобережный мусорный полигон построит МУП «Спецавтохозяйство» под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Временный регоператор по вывозу отходов выиграл конкурс на строительство комплекса по переработке ТКО. Предприятие предложило лучшие условия реализации проекта. В том числе, властей удовлетворили сроки работ (21 месяц) и гарантии.

Комплекс по обращению с отходами возведут в селе Раздольное за 3,48 млрд рублей. Также в рамках концессий планируют построить мусороперерабатывающие комплексы в левобережье Новосибирска.

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Стоит отметить, проекты мусорных полигонов не радуют многих новосибирцев. Недавно активисты заявили, что на участках, где планировалась стройка, растут редкие растения. Даже обратились в суд. Были вызваны эксперты для оценки ценностей растений. Иск рассмотрят 12 июля 2023 года.

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Напомним, первый контракт на строительство комплексов ТКО заключали с ООО «Экология-Новосибирск» несколько лет назад. Регоператор не смог выполнить обязательства, а вскоре его и вовсе признали банкротом и лиши статуса. Его место временно занял МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».

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#Алина Шефер#Экология#Мусорная концессия 2022#Полигон#Мусорная концессия#Новосибирск#Новосибирская область
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