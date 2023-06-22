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Одним из пленных из Барабинска займется Международный Красный Крест

22 июня 2023, 13:02
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Как рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, запросы по оказавшимся в плену барабинцам отправлены в Министерство обороны и уполномоченному по правам человека в РФ, по одному из попавших в плен есть ответ.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила корреспонденту Атас.Инфо, что запросы на имя Сергея Шойгу и Татьяны Москальковой о попавших в плен барабинцах отправлены. Татьяна Москалькова работает по вопросу обмена пленных с Международным Красным Крестом, по одному из попавших в плен барабинцев пришел ответ, что он включен в список на обмен и подключен Международный Красный Крест.

«Мы все делаем, чтобы вернуть наших ребят из плена, но кто в какой срок, зависит и от того, как украинская сторона пойдет на обмен. По всем ребятам, которые находятся в плену, я делаю запрос. Кто-то уже включен в список первоочередников, кто-то просто включен в список. 27 июня в Барабинске я встречаюсь с родственниками ребят, которые попали в плен», — рассказала Нина Шалабаева.

Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
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Стало известно, что пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен в зоне СВО.

#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Участник СВО#Пленные#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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