«Мы все делаем, чтобы вернуть наших ребят из плена, но кто в какой срок, зависит и от того, как украинская сторона пойдет на обмен. По всем ребятам, которые находятся в плену, я делаю запрос. Кто-то уже включен в список первоочередников, кто-то просто включен в список. 27 июня в Барабинске я встречаюсь с родственниками ребят, которые попали в плен», — рассказала Нина Шалабаева.