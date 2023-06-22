Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила корреспонденту Атас.Инфо, что запросы на имя Сергея Шойгу и Татьяны Москальковой о попавших в плен барабинцах отправлены. Татьяна Москалькова работает по вопросу обмена пленных с Международным Красным Крестом, по одному из попавших в плен барабинцев пришел ответ, что он включен в список на обмен и подключен Международный Красный Крест.
«Мы все делаем, чтобы вернуть наших ребят из плена, но кто в какой срок, зависит и от того, как украинская сторона пойдет на обмен. По всем ребятам, которые находятся в плену, я делаю запрос. Кто-то уже включен в список первоочередников, кто-то просто включен в список. 27 июня в Барабинске я встречаюсь с родственниками ребят, которые попали в плен», — рассказала Нина Шалабаева.
Стало известно, что пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен в зоне СВО.