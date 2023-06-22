Под Новосибирском пропала 52-летняя женщина с красными волосами

Женщину с красными волосами из села Криводановка в Новосибирской области объявили в розыск. Родные не видели ее уже четыре дня.

«Женщина ушла из дома 18 июня и не вернулась. Проживала в селе Криводановка. Ранее не пропадала», — рассказала руководитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова. Судя по ориентировки, пропала Ирина Хамбир. Сибирячке 52 года, рост 160 см, ее волосы окрашены в красный цвет, глаза серые. Была одета в синюю тунику, черные брюки и полуботинки. Сейчас волонтеры распространяют информацию о пропавшей в соцсетях и СМИ. Другая группа обзванивает больницы.