Под Новосибирском пропала 52-летняя женщина с красными волосами

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Женщина ушла из дома 18 июня и не вернулась. Проживала в селе Криводановка. Ранее не пропадала», — рассказала руководитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
Судя по ориентировки, пропала Ирина Хамбир. Сибирячке 52 года, рост 160 см, ее волосы окрашены в красный цвет, глаза серые. Была одета в синюю тунику, черные брюки и полуботинки.
Сейчас волонтеры распространяют информацию о пропавшей в соцсетях и СМИ. Другая группа обзванивает больницы.