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Под Новосибирском пропала 52-летняя женщина с красными волосами

22 июня 2023, 13:10
Фото: ЛизаАлерт
Женщину с красными волосами из села Криводановка в Новосибирской области объявили в розыск. Родные не видели ее уже четыре дня.

«Женщина ушла из дома 18 июня и не вернулась. Проживала в селе Криводановка. Ранее не пропадала», — рассказала руководитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Судя по ориентировки, пропала Ирина Хамбир. Сибирячке 52 года, рост 160 см, ее волосы окрашены в красный цвет, глаза серые. Была одета в синюю тунику, черные брюки и полуботинки.

Сейчас волонтеры распространяют информацию о пропавшей в соцсетях и СМИ. Другая группа обзванивает больницы.

#Лизаалерт#Пропала#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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