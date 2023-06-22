Председатель ФОМС рассказал о преимуществах цифровизации системы ОМС

Илья Баланин, глава ФОМС, пояснил, что полис в электронном формате удобен тем, что он позволяет гражданам забыть о прежней бумажной волоките, вследствие чего получение медицинских услуг в целом становится более доступным и комфортным. Кроме того, он отметил, что после введения цифрового полиса были скорректированы и правила персонифицированного учета в системе ОМС. В едином регистре застрахованных лиц теперь аккумулируются все данные о застрахованных гражданах — таким образом, информация не дублируется, повышается скорость процесса оформления документации, значительно эффективнее становится обмен информацией между всеми участниками системы.