Председатель ФОМС рассказал о преимуществах цифровизации системы ОМС

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
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Updated Сегодня, 09:05
Все подсистемы ФОМС в РФ сейчас объединяются и переносятся на единую электронную платформу «ГосТех», пишут «Новые Известия».
В России сбор баз данных по всем регионам с их последующим объединением в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц начали в прошлом году. Каждый застрахованный в системе ОМС с 1 декабря 2022-го получил возможность оформить полис ОМС в электронном виде. После этого для получения квалифицированной помощи в медицинском учреждении России пациенту достаточно предъявить паспорт или, если речь идет о ребенке младше 14 лет, — свидетельство о рождении.
Илья Баланин, глава ФОМС, пояснил, что полис в электронном формате удобен тем, что он позволяет гражданам забыть о прежней бумажной волоките, вследствие чего получение медицинских услуг в целом становится более доступным и комфортным. Кроме того, он отметил, что после введения цифрового полиса были скорректированы и правила персонифицированного учета в системе ОМС. В едином регистре застрахованных лиц теперь аккумулируются все данные о застрахованных гражданах — таким образом, информация не дублируется, повышается скорость процесса оформления документации, значительно эффективнее становится обмен информацией между всеми участниками системы.
Никаких фактических отличий электронного полиса ОМС от обычного бумажного или пластикового носителя нет. Полис в цифровом формате — это та же цифровая последовательность, точно так же зашифрованная в виде штрихкода. Полис можно хранить как в профиле на сайте «Госуслуги», так и в смартфоне или на любом другом носителе. С его помощью можно бесплатно получать медицинские услуги в рамках базовой программы государственных гарантий на всей территории Российской Федерации.
С декабря 2022 года данные обо всех полисах ОМС вносятся в единый регистр застрахованных лиц, формируемый на основании записей территориальных фондов ОМС. Что касается данных о новорожденных россиянах, а также о лицах, получивших гражданство Российской Федерации, то информация о них автоматически вносится в регистр с 1 декабря прошлого года.
Все граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», могут стать обладателями цифрового полиса ОМС. Если в личном профиле уже загружен номер полиса, то его цифровой вариант должен загрузиться в автоматическом режиме. Если полис не был добавлен ранее, можно подать заявление для оформления документа сразу в электронном формате.
Развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, обеспечивающей цифровую трансформацию ФОМС, является одним из ключевых направлений в отрасли. Благодаря объединению всех медицинских данных о гражданах в одной базе будет собрана информации из всех медицинских организаций. Это касается не только ЛПУ, работающих по ОМС, но и тех организаций, которые оказывают услуги по ДМС. Медицинский работник, изучив профиль застрахованного, получит доступ к данным обо всех анализах и результатах обследований, сделанных на протяжении всей жизни пациента с самого детства.
В рамках ГИС был запланирован запуск единого интернет-портала ОМС, благодаря которому повысится прозрачность и доступность информации об обязательном медицинском страховании.