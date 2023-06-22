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Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине

22 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI
Видеоролики с пленными барабинцами появились в сети
В Новосибирской области стало известно о попавших в плен в зоне СВО пятерых барабинцах. Правозащитники и военные уже работают над схемами возвращения солдат на родину

Пять военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации из Барабинского района Новосибирской области попали в плен к силам ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом редакции Atas.info сообщил депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко. По его словам, видео с четырьмя бойцами размещено в украинских телеграм-каналах, еще один позвонил жене и сообщил о том, что находится в плену.

«Судя по тому, что показано в роликах, ребята находятся в хорошем состоянии, без серьезных ранений. Всех обстоятельств попадания в плен я рассказывать не могу, но скажу главное — сами они не сдавались. Сейчас главное задача — понять, как их можно вернуть домой через механизм обмена военнопленными», — рассказал Терещенко.

Родственники пленников уже обратились к правозащитникам, в Минобороны России и в региональный Комитет семей воинов Отечества. Впрочем, по словам Константина Терещенко, аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области еще до обращения близких пленников самостоятельно начал предпринимать действия по поиску путей освобождения мобилизованных.

Ожидается, что 27 июня в Барабинск для встречи с родными военных прибудут уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева и глава регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Курина.

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#Зона СВО#Участник СВО#Пленные#Спецоперация#Новосибирская область#Барабинск
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