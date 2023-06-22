Пять военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации из Барабинского района Новосибирской области попали в плен к силам ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом редакции Atas.info сообщил депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко. По его словам, видео с четырьмя бойцами размещено в украинских телеграм-каналах, еще один позвонил жене и сообщил о том, что находится в плену.