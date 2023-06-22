Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Пять военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации из Барабинского района Новосибирской области попали в плен к силам ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом редакции Atas.info сообщил депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко. По его словам, видео с четырьмя бойцами размещено в украинских телеграм-каналах, еще один позвонил жене и сообщил о том, что находится в плену.
«Судя по тому, что показано в роликах, ребята находятся в хорошем состоянии, без серьезных ранений. Всех обстоятельств попадания в плен я рассказывать не могу, но скажу главное — сами они не сдавались. Сейчас главное задача — понять, как их можно вернуть домой через механизм обмена военнопленными», — рассказал Терещенко.
Родственники пленников уже обратились к правозащитникам, в Минобороны России и в региональный Комитет семей воинов Отечества. Впрочем, по словам Константина Терещенко, аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области еще до обращения близких пленников самостоятельно начал предпринимать действия по поиску путей освобождения мобилизованных.
Ожидается, что 27 июня в Барабинск для встречи с родными военных прибудут уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева и глава регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Курина.