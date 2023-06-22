Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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В Новосибирске, в четверг, 22 июня, будет проведена акция «Минута молчания» в День памяти и скорби. В рамках этой акции временно прервут повседневную деятельность города: на минуту будут приостановлены теле- и радиовещание, а также работа общественного транспорта в Новосибирске.
На заседании мэр Анатолий Локоть и главы департаментов муниципалитета обсудили вопрос, как именно отметить минуту молчания в городе. От звуков сирен пришлось отказаться, так как в связи с нынешней ситуации это бы просто напугало горожан. А вот от сигналов общественного транспорта отказываться не будут: градоначальник поручил департаменту транспорта мэрии обеспечить, чтобы все муниципальные автобусы остановились и сигналили. Что касается коммерческих перевозчиков, то это действие необязательно, а рекомендательное.
Акция «Минута молчания» начнется в 12:15 по московскому времени и в 16:15 по местному новосибирскому времени. Это время выбрано потому, что именно в эти минуты в 1941 году советским гражданам было официально объявлено о начале Великой Отечественной войны.