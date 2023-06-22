На заседании мэр Анатолий Локоть и главы департаментов муниципалитета обсудили вопрос, как именно отметить минуту молчания в городе. От звуков сирен пришлось отказаться, так как в связи с нынешней ситуации это бы просто напугало горожан. А вот от сигналов общественного транспорта отказываться не будут: градоначальник поручил департаменту транспорта мэрии обеспечить, чтобы все муниципальные автобусы остановились и сигналили. Что касается коммерческих перевозчиков, то это действие необязательно, а рекомендательное.