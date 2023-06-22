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В 2023 году в РАНХиГС отправили свыше 90 тысяч заявок на обучение

22 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI
В РАНХиГС рассказали, как в университете ведется подготовка и переподготовка специалистов для удовлетворения актуальных запросов рынка труда. В 2022 году обучение в академии завершили 66 тысяч граждан, из них порядка 50 тысяч нашли работу.

В текущем году для обучения в РАНХиГС желающие направили 90 тысяч заявок, при этом 33,5 тысячи человек уже учатся на базе вуза, пишет nashgorod.ru.

Университет предлагает повысить квалификацию в рамках освоенной профессии или пройти обучение с нуля на новую специальность. В перечне доступных для населения находится 1000 программ на выбор, в том числе и такие популярные направления, как государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг. Для каждого субъекта РФ разработан индивидуальный список программ, который более всего подходит для обеспечения потребностей локального рынка труда. Учиться можно как очно, так и дистанционно, поэтому подключиться к обучению может каждый россиянин, независимо от места проживания.

Представители РАНХиГС перечислили специальности, которые стали самыми популярными среди обучающихся в ряде российских регионов.

Так, в Новосибирской области максимальное количество заявок поступило на переобучение по программам: «Специалист по продвижению товаров на маркетплейсах», «Специалист SEO и SMM», «Административно-государственное управление». Всего из региона было подано 1715 заявок на обучение. Знания в продвижении товаров на маркетплейсах желают получить также жители Подмосковья, Ульяновской области, Алтайского, Пермского краев и Чувашии.

Больше всего соискателей в Кабардино-Балкарии, Чечне, Карачаево-Черкесии хотят получить знания в области государственного и муниципального управления, кадрового менеджмента и делопроизводства. В Орловской области самым востребованным стал курс «Мастер моделирования бровей и ресниц».

Директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов подчеркнул, что востребованные на рынке труда специалисты должны регулярно повышать свои компетенции. Такие сотрудники будут получать материальное вознаграждение и другие меры поддержки от своих работодателей. В рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии каждый желающий может приобрести актуальные знания и навыки, чтобы развиваться в выбранной профессии или же устроиться на новую, хорошо оплачиваемую работу.

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