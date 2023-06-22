В 2023 году в РАНХиГС отправили свыше 90 тысяч заявок на обучение

Университет предлагает повысить квалификацию в рамках освоенной профессии или пройти обучение с нуля на новую специальность. В перечне доступных для населения находится 1000 программ на выбор, в том числе и такие популярные направления, как государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг. Для каждого субъекта РФ разработан индивидуальный список программ, который более всего подходит для обеспечения потребностей локального рынка труда. Учиться можно как очно, так и дистанционно, поэтому подключиться к обучению может каждый россиянин, независимо от места проживания.