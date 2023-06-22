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В Бердске похоронят погибшего на СВО ефрейтора Олега Богрова

22 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
Мужчина погиб в мае
Погибшего на СВО ефрейтора Олега Богрова похоронят в Новосибирской области, сообщает администрация Бердска

В Бердске состоится похоронная церемония в память об Олеге Богрове, который погиб в зоне специальной военной операции. Сибиряк был призван на службу в рамках частичной мобилизации и служил в качестве водителя автомобильного взвода автомобильной роты.

Ефрейтор родился 18 ноября 1969 года в поселке Орджоникидзе Краснодонского района Ворошиловградской области. После окончания школы он проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР. Олег Богров погиб в зоне СВО 29 мая.

Церемония прощания состоится в Бердске 22 июня с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Солнечная, 11А/1.

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