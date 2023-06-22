В Новосибирске Большому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Космонавт приехала в свой родной мегаполис вчера. Она примет участие в праздновании Дня города и даже поздравит выпускников школ.
«В честь космического полёта нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной», — объявил градоначальник на встрече с ней 22 июня.
Известно, что Кикина много лет сотрудничает с планетарием. Проводит уроки для детей, участвует в различных событиях. Также в честь полета космонавта организовали экспозицию в учреждении.
Анна Кикина недавно вернулась с полета на МКС на корабле CREW DRAGON. Путешествие длилось 157 суток 10 часов 01 минуту.