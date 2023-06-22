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В Новосибирске Большому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

22 июня 2023, 11:12
Фото: Роскосмос
Новосибирский планетарий будет носить имя Кикиной
Большой новосибирский планетарий будет носить имя единственной женщины космонавта Роскосмоса, нашей землячки Анны Кикиной. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

Космонавт приехала в свой родной мегаполис вчера. Она примет участие в праздновании Дня города и даже поздравит выпускников школ.

«В честь космического полёта нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной», — объявил градоначальник на встрече с ней 22 июня.

Известно, что Кикина много лет сотрудничает с планетарием. Проводит уроки для детей, участвует в различных событиях. Также в честь полета космонавта организовали экспозицию в учреждении.

Анна Кикина недавно вернулась с полета на МКС на корабле CREW DRAGON. Путешествие длилось 157 суток 10 часов 01 минуту.

#Алина Шефер#Кикина#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Планетарий#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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