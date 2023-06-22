В Новосибирске отказались от бассейнов с подогревом в Бугринской роще

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Власти обещали достроить комплекс из трех бассейнов с подогревом еще летом 2022 года, но не вышло. По просьбам новосибирцев Atas.info в августе направил запрос в мэрию и узнал, что сроки перенесли на 2023 год из-за «сложной политической и экономической ситуации».
На территории при этом уже заложили фундамент под бассейны, сделали трассы для ватрушек. Теперь с застройщиком Soho pool club контракт разорвут, а объекты снесут, пишет НГС.
Представители муниципалитета будут добиваться этого через Арбитражный суд. Глава «Сохо» Дмитрий Котов уже в курсе происходящего.
По его словам, комплекс при желании можно было бы достроить в срок до 2 месяцев. На участке практически все конструкции готовы.