В Новосибирске отказались от бассейнов с подогревом в Бугринской роще

Власти обещали достроить комплекс из трех бассейнов с подогревом еще летом 2022 года, но не вышло. По просьбам новосибирцев Atas.info в августе направил запрос в мэрию и узнал, что сроки перенесли на 2023 год из-за «сложной политической и экономической ситуации».