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В Новосибирске отказались от бассейнов с подогревом в Бугринской роще

22 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
Недостроенные бассейны «Сохо» у Бугринского пляжа в Новосибирске снесут. Мэрия затянула строительство и теперь хочет расторгнуть договор с застройщиком.

Власти обещали достроить комплекс из трех бассейнов с подогревом еще летом 2022 года, но не вышло. По просьбам новосибирцев Atas.info в августе направил запрос в мэрию и узнал, что сроки перенесли на 2023 год из-за «сложной политической и экономической ситуации».

Когда будут бассейны с подогревом в левобережье Новосибирска – открыть обещали в 2022
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На территории при этом уже заложили фундамент под бассейны, сделали трассы для ватрушек. Теперь с застройщиком Soho pool club контракт разорвут, а объекты снесут, пишет НГС.

Представители муниципалитета будут добиваться этого через Арбитражный суд. Глава «Сохо» Дмитрий Котов уже в курсе происходящего.

По его словам, комплекс при желании можно было бы достроить в срок до 2 месяцев. На участке практически все конструкции готовы.

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#Алина Шефер#Бассейн#Мэрия#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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