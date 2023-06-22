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В Новосибирске пьяный мигрант сбросил с балкона 5 этажа свою дочь

22 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI
Мигрант пытался убить дочь в Новосибирске
Жителя Таджикистана обвиняют в покушении на убийство дочери. Он сбросил ее с балкона 5 этажа и был арестован, сообщается в картотеке Кировского райсуда.

Следователи узнали, что 7 мая 2023 года 44-летний мигрант перебрал с выпивкой и попытался убить свою 20-летнюю дочь. Он сбросил ее с балкона квартиры, находящейся на 5 этаже дома.

Девушка получила тяжелейшие травмы, в том числе переломы позвонков. Мотивы поступка иностранца до сих пор неясны. Однако его жена заявляла, что он всегда становился агрессивным после выпитого алкоголя.

«В судебном заседании мужчина заявлял, что его дочь пыталась покончить жизнь самоубийством из-за несложившихся брачных отношений, настаивал на своей непричастности. Так как он мог покинуть страну, на время расследования было решено его арестовать», — уточнили в суде.

Арест мужчины продлили до 7 августа 2023 года.

#Происшествия#Покушение на убийство#Дети#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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