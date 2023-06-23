Беспилотник незаконно запускал бизнесмен из Новосибирска — он получил штраф

В Новосибирске предпринимателя оштрафовали за беспилотник

Предпринимателя в Новосибирске оштрафовали за выполнение авиационных работ с использованием беспилотника без учета и сертификата эксплуатанта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.