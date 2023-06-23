Беспилотник незаконно запускал бизнесмен из Новосибирска — он получил штраф

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Бизнесмена из Новосибирска оштрафовали за нарушение правил полёта беспилотного воздушного аппарата. Сообщается, что гражданин, не имея статуса индивидуального предпринимателя и сертификата эксплуатанта, проводил авиационные работы с использованием беспилотника противоправно.
Более того, он не уведомлял орган воздушного движения о полёте в воздушном пространстве класса C. В результате проверки владелец беспилотника получил штраф на 32,5 тысячи рублей.
Прокуратура подала в суд иск о признании деятельности данного лица незаконной и запрете её до получения соответствующего сертификата.