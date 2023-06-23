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Беспилотник незаконно запускал бизнесмен из Новосибирска — он получил штраф

23 июня 2023, 02:58
Фото: 1MI
Беспилотник мужчина использовал незаконно

В Новосибирске предпринимателя оштрафовали за беспилотник

Предпринимателя в Новосибирске оштрафовали за выполнение авиационных работ с использованием беспилотника без учета и сертификата эксплуатанта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Бизнесмена из Новосибирска оштрафовали за нарушение правил полёта беспилотного воздушного аппарата. Сообщается, что гражданин, не имея статуса индивидуального предпринимателя и сертификата эксплуатанта, проводил авиационные работы с использованием беспилотника противоправно.

Более того, он не уведомлял орган воздушного движения о полёте в воздушном пространстве класса C. В результате проверки владелец беспилотника получил штраф на 32,5 тысячи рублей.

Прокуратура подала в суд иск о признании деятельности данного лица незаконной и запрете её до получения соответствующего сертификата.

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#Эмилия Губарева#Беспилотник#Штраф#Воздушное пространство#Город#Технологии#Техника#Новосибирск
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