Что известно о миллионных выплатах сотрудникам Gloria Jeans в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Глава совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников заявил в интервью Forbes, что данная выплата — не премия. Это подарок, или по-другому выплата долга за многолетний труд.
«О выплате мы слышали, но в кругу консультантов не обсуждаем ее. Ну, порадуемся за человека, который получит миллион»;
«Я еще не заслужила, так сказать. Только 7 лет работаю. Для меня такой стаж — достижение, но на выплату претендовать все равно еще не могу», — рассказали Atas.info сотрудницы сети Gloria Jeans в Новосибирске, пожелавшие остаться анонимными.
Девушки признались, что в некоторых рабочих (неофициальных) чатах начались настоящие разборки из-за выплат. Некоторых разозлило, что их обделили, особенно обидно тем, кто проработал 9 лет в компании.
«На работе мы стараемся деньги не обсуждать, чтобы не ругаться. Но в голосе присутствуют нотки зависти у тех, кто пытается разузнать кому выплатят, кто сколько проработал».
Известно, что выплату 1 млн рублей получат свыше 2,5 тысяч сотрудников «Глория Джинс», а это 17% персонала.