Что известно о миллионных выплатах сотрудникам Gloria Jeans в Новосибирске

«Нотки зависти»: новосибирские сотрудники Gloria Jeans высказались о выплате миллиона

Неожиданный куш упадет в карманы сотрудников Gloria Jeans по всей России. Владелец сети магазинов молодежной одежды пообещал выплатить по 1 млн рублей тем, кто проработал в компании свыше 10 лет. Как отнеслись к такому презенту работники из Новосибирска, узнал Atas.info.