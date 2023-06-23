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Что известно о миллионных выплатах сотрудникам Gloria Jeans в Новосибирске

23 июня 2023, 07:54
Фото: atas.info
Сотрудники Gloria Jeans из Новосибирска высказались о выплате

«Нотки зависти»: новосибирские сотрудники Gloria Jeans высказались о выплате миллиона

Неожиданный куш упадет в карманы сотрудников Gloria Jeans по всей России. Владелец сети магазинов молодежной одежды пообещал выплатить по 1 млн рублей тем, кто проработал в компании свыше 10 лет. Как отнеслись к такому презенту работники из Новосибирска, узнал Atas.info.

Глава совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников заявил в интервью Forbes, что данная выплата — не премия. Это подарок, или по-другому выплата долга за многолетний труд.

«О выплате мы слышали, но в кругу консультантов не обсуждаем ее. Ну, порадуемся за человека, который получит миллион»;
«Я еще не заслужила, так сказать. Только 7 лет работаю. Для меня такой стаж — достижение, но на выплату претендовать все равно еще не могу», — рассказали Atas.info сотрудницы сети Gloria Jeans в Новосибирске, пожелавшие остаться анонимными.

Девушки признались, что в некоторых рабочих (неофициальных) чатах начались настоящие разборки из-за выплат. Некоторых разозлило, что их обделили, особенно обидно тем, кто проработал 9 лет в компании.

«На работе мы стараемся деньги не обсуждать, чтобы не ругаться. Но в голосе присутствуют нотки зависти у тех, кто пытается разузнать кому выплатят, кто сколько проработал».

Известно, что выплату 1 млн рублей получат свыше 2,5 тысяч сотрудников «Глория Джинс», а это 17% персонала.

#Алина Шефер#Общество#Выплата#Магазин#Новосибирск#Новосибирская область
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