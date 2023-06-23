День города 2023 в Новосибирске поделили на два дня: когда программа интереснее

Если же вам по душе классическая музыка, то добро пожаловать на площадь имени Ленина, где в 17.00 торжественно запустят празднование Дня города. Сначала вниманию новосибирцев представят плац-парад, в рамках которого музыканты пройдут торжественным шествием по Красному проспекту. После этого начнется фестиваль духовых оркестров, на котором сыграют ансамбли со всей России, включая новые регионы. В рамках фестиваля будет сыграна как нестареющая классика, так и попурри, связанное с Новосибирском.