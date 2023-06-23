День города 2023 в Новосибирске поделили на два дня: когда программа интереснее

Posted 23 июня 2023, 01:59
Published 23 июня 2023, 01:59
Modified 23 июня 2023, 01:59
Updated 23 июня 2023, 01:59
24 июня самые модные и стильные новосибирцы могут провести время с пользой для себя на open air — мероприятии VK Fest. Фестиваль проводится уже восьмой раз, но одной из принимающих площадок Новосибирск стал впервые. Главным хедлайнером концерта станет известный рэпер Баста (Василий Вакуленко), а сам фестиваль пройдет в модном парке «Арена» на левом берегу Оби.
Если же вам по душе классическая музыка, то добро пожаловать на площадь имени Ленина, где в 17.00 торжественно запустят празднование Дня города. Сначала вниманию новосибирцев представят плац-парад, в рамках которого музыканты пройдут торжественным шествием по Красному проспекту. После этого начнется фестиваль духовых оркестров, на котором сыграют ансамбли со всей России, включая новые регионы. В рамках фестиваля будет сыграна как нестареющая классика, так и попурри, связанное с Новосибирском.
Главным сюрпризом первого дня празднования станет рекордный бисквитный торт, весом более 1000 кг. Его будут раздавать бесплатно вечером 24 июня в районе площади Ленина. Власти настолько опасаются давки при раздаче бесплатного лакомства, что принимают особые меры безопасности.
Любителей цветов ждут на улице Ленина, которая в эти дни станет пешеходной. В субботу откроется фестиваль цветов «Времена года», в рамках которого горожане увидят море цветочных композиций и тематических арок. Завершится мероприятие вечером 25 июня.
В воскресенье одним из главных событий станет гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». Любители вкусной еды смогут попробовать биточки из щуки, по приготовлению которых попытаются установить национальный и мировой рекорд.
Кроме того, в парке «Арена» состоится фестиваль «Арена-Фест». Он «заточен» под современные направления молодежной культуры и фактически станет продолжением VK Fest.
Завершится День города-2023 финалом Фестиваля духовых оркестров на площади имени Ленина. Таким образом, 130-летие Новосибирска примет «классический» шарм.