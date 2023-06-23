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Громкий хлопок в центре города напугал новосибирцев: что произошло?

23 июня 2023, 06:19
Фото: Инцидент Новосибирск
Хлопок прогремел в Новосибирске
Жители Новосибирска были встревожены громким хлопком на стройке: после взрыва там поднялось облако пыли, но экстренные службы на место не выезжали.

Жители Новосибирска встревожились из-за громкого хлопка, доносящегося от стройки. Однако экстренные службы не выезжали на место инцидента. Происшествие произошло утром 23 июня на улице Семьи Шамшиных, недалеко от улицы Некрасова.

Кадры с места происшествия были опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео можно увидеть пушечный дым над стройплощадкой дома.

Подписчики сообщества предположили, что громкий звук мог быть вызван лопнувшим шлангом при перекачке цемента. Однако комментаторы заметили, что на кадрах видно и задымление, что может говорить о возможном пожаре. В МЧС по НСО не получали заявок о происшествии из этого района. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Какое задымление, это цементная пыль…»;

«Это я кальян раскурил, успокойтесь»;

«Лопнули чьи-то радужные мечты»;

«дом строим. Обычная ситуация, немного напылили штукатуркой, а так всё хорошо».

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#Эмилия Губарева#Инцидент#Строительство#Взрыв#Город#Новосибирск#Происшествия
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