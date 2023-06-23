Подписчики сообщества предположили, что громкий звук мог быть вызван лопнувшим шлангом при перекачке цемента. Однако комментаторы заметили, что на кадрах видно и задымление, что может говорить о возможном пожаре. В МЧС по НСО не получали заявок о происшествии из этого района. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях: