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Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске

23 июня 2023, 01:33
Фото: atas.info
С главной площади парка открывается отличный обзор на сцену
Для выступления артистов на VK-Фесте в парке «Арена» построили специальную сцену. Но для того, чтобы посмотреть шоу, билеты покупать не обязательно

Выступления участников VK-Феста в парке «Арена» пройдут на специальной сцене, которую возвели со стороны реки. Пространство перед ней огорожено легким забором — это зона для тех, кто приобрел билеты на шоу и хочет находиться как можно ближе к артистам. Однако смотреть и слушать концерт вполне можно бесплатно. Уровень сцены немного ниже основного горизонта парка, поэтому отличный обзор на нее открывается непосредственно с главной площади. Концертная площадка находится практически прямо напротив.

Тем, кому не хватит бесплатного места там, могут устроиться на склоне слева от главной площади, оттуда тоже открывается боле-менее приличный обзор, ну, а уж слышно все происходящее на сцене будет отлично.

Это фото наглядно показывает, что увидят посетители паркаЭто фото наглядно показывает, что увидят посетители парка
Это фото наглядно показывает, что увидят посетители парка
Фото: atas.info

Напомним, что звездой музыкальной программы 24 июня станет знаменитый рэпер Баста. , Кроме него, на фестивале также выступят другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda.

Все 15 тысяч билетов на выступление уже проданы. Перекупщики на сайтах бесплатных объявлений предлагают приобрести билет за 5 тысяч рублей при номинале 1400 рублей. Всего же за весь день 24 июня, по оценке вице-мэра Анны Терешковой, в парке «Арена» побывают до 60 тысяч человек.

Тем временем, полиция опасается, что после окончания VK-Феста неуправляемая толпа выплеснется на проезжую часть Октябрьского моста и перекроет движение. У мэрии, похоже, нет четкого видения, как после 22.30 тысячи людей будут выбираться из парка.

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