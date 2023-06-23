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Выступления участников VK-Феста в парке «Арена» пройдут на специальной сцене, которую возвели со стороны реки. Пространство перед ней огорожено легким забором — это зона для тех, кто приобрел билеты на шоу и хочет находиться как можно ближе к артистам. Однако смотреть и слушать концерт вполне можно бесплатно. Уровень сцены немного ниже основного горизонта парка, поэтому отличный обзор на нее открывается непосредственно с главной площади. Концертная площадка находится практически прямо напротив.
Тем, кому не хватит бесплатного места там, могут устроиться на склоне слева от главной площади, оттуда тоже открывается боле-менее приличный обзор, ну, а уж слышно все происходящее на сцене будет отлично.
Напомним, что звездой музыкальной программы 24 июня станет знаменитый рэпер Баста. , Кроме него, на фестивале также выступят другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda.
Все 15 тысяч билетов на выступление уже проданы. Перекупщики на сайтах бесплатных объявлений предлагают приобрести билет за 5 тысяч рублей при номинале 1400 рублей. Всего же за весь день 24 июня, по оценке вице-мэра Анны Терешковой, в парке «Арена» побывают до 60 тысяч человек.
Тем временем, полиция опасается, что после окончания VK-Феста неуправляемая толпа выплеснется на проезжую часть Октябрьского моста и перекроет движение. У мэрии, похоже, нет четкого видения, как после 22.30 тысячи людей будут выбираться из парка.