Выступления участников VK-Феста в парке «Арена» пройдут на специальной сцене, которую возвели со стороны реки. Пространство перед ней огорожено легким забором — это зона для тех, кто приобрел билеты на шоу и хочет находиться как можно ближе к артистам. Однако смотреть и слушать концерт вполне можно бесплатно. Уровень сцены немного ниже основного горизонта парка, поэтому отличный обзор на нее открывается непосредственно с главной площади. Концертная площадка находится практически прямо напротив.