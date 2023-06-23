atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:19

Published Сегодня, 01:19

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Изображение материала

Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»

23 июня 2023, 01:19
Фото: atas.info
Рэпер выступит на ВК Фесте

В Новосибирске «Союз отцов» требует отменить выступление рэпера OG Buda на VK Fest

В Новосибирске «Союз отцов» попросил отменить выступление рэпера OG Buda на VK Fest, так как его тексты содержат пропаганду наркотиков и в целом вредны для подрастающего поколения. Сообщение об этом появилось в ВК-группе общественной организации.

В Новосибирске возник конфликт между «Союзом отцов» и рэпером OG Buda, который должен выступить на фестивале VK Fest в День города. Представители общественной организации заявили о том, что тексты исполнителя негативно влияют на подрастающее поколение из-за пропаганды наркотиков, содержащейся в его песнях.

Союз отцов призывает отменить выступление рэпера и уже обратился к министерству культуры и вице-мэру с просьбой пресечь возможные нарушения закона. Организация также просит участников фестиваля снять на видео выступление OG Buda для передачи записей в правоохранительные органы.

Общественники указали на то, что данный исполнитель является одним из хедлайнеров мероприятия и его выступление будет посещено многими детьми. Таким образом, представители Союза отцов стремятся защитить подрастающее поколение от негативного влияния и пропаганды наркотиков.

В Новосибирске Союз отцов требует отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале
Узнать подробнее
Читайте также:
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в НовосибирскеПикет в Новосибирске против концерта Киркорова: все подробностиКонцерт Меладзе в новосибирском ДКЖ не состоитсяПоявилось видео давки на концерте рэпера Басты в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Союз отцов#OG Buda#VK Fest#Рэп#Наркотики#Правоохранительные органы#Министерство культуры#Общество#Культура#Новосибирск
Подпишитесь
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Вчера, 07:11
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Сегодня, 01:33
В Новосибирске за два дня установлен «пылевой» рекорд
Вчера, 09:08
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Вчера, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Вчера, 05:19