В Новосибирске возник конфликт между «Союзом отцов» и рэпером OG Buda, который должен выступить на фестивале VK Fest в День города. Представители общественной организации заявили о том, что тексты исполнителя негативно влияют на подрастающее поколение из-за пропаганды наркотиков, содержащейся в его песнях.