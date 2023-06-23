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В Новосибирске возник конфликт между «Союзом отцов» и рэпером OG Buda, который должен выступить на фестивале VK Fest в День города. Представители общественной организации заявили о том, что тексты исполнителя негативно влияют на подрастающее поколение из-за пропаганды наркотиков, содержащейся в его песнях.
Союз отцов призывает отменить выступление рэпера и уже обратился к министерству культуры и вице-мэру с просьбой пресечь возможные нарушения закона. Организация также просит участников фестиваля снять на видео выступление OG Buda для передачи записей в правоохранительные органы.
Общественники указали на то, что данный исполнитель является одним из хедлайнеров мероприятия и его выступление будет посещено многими детьми. Таким образом, представители Союза отцов стремятся защитить подрастающее поколение от негативного влияния и пропаганды наркотиков.