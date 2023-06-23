Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Жители Новосибирска наблюдали, как лось пытался переплыть реку Обь. Кадры с диким животным были опубликованы в Telegram-каналах.
Лось не смог прошмыгнуть через водную гладь и развернулся назад. Комментаторы выразили удивление такой близости лосей к городу и предположили, что причиной может быть пожар в лесу, который вынуждает животных искать новое место обитания.
«У них какой-то тайный план по захвату города»;
«Леса горят, вот и подались поближе к городам».
Напомним, ранее в Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряков. Зверь бегал по огороду и порушил грядки.