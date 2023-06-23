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Лось в Новосибирске пытался переплыть реку Обь

23 июня 2023, 03:38
Фото: 1MI
Лось искупался в реке
Лось попытался переплыть реку Обь в Новосибирске, но не смог. Об этом стало известно из Telegram-канала АСТ-54 Black.

Жители Новосибирска наблюдали, как лось пытался переплыть реку Обь. Кадры с диким животным были опубликованы в Telegram-каналах.

Лось не смог прошмыгнуть через водную гладь и развернулся назад. Комментаторы выразили удивление такой близости лосей к городу и предположили, что причиной может быть пожар в лесу, который вынуждает животных искать новое место обитания.

«У них какой-то тайный план по захвату города»;

«Леса горят, вот и подались поближе к городам».

Напомним, ранее в Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряков. Зверь бегал по огороду и порушил грядки.

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
Порушил грядки. В Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряков
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#Эмилия Губарева#Обь#Животные#Природа#Лось#Город#Новосибирск
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