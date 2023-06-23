Ночь разврата: в Новосибирске голая девушка села на лицо парня в клубе «Антигламур»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В одном из ночных клубов Новосибирска, расположенном на улице Серебренниковской 19/1, произошел инцидент, который вызвал бурную реакцию жителей города. Посетители заведения сняли на видео проводимые там развратные конкурсы. Один из таких конкурсов заключался в том, что девушка оголилась и, под аплодисменты публики, садилась на лицо молодому человеку.
После того, как ролик с этой сценой был опубликован в Telegram-канале АСТ-54 Black, горожане выразили возмущение происходящим в клубе «Антигламур». Некоторые заявили, что подобные пошлые мероприятия проводятся там периодически.
Большинство пользователей соцсетей считают, что «Антигламур» — это место, где несовершеннолетние проводят время в компании взрослых людей. После выпивки, их подвозят до дома. Новосибирцы просят обратить внимание родителей на данное заведение и выразили мнение, что его следует проверить.
Некоторые пользователи напомнили, что данный инцидент можно расценить как секс в общественных местах, за что полагается штраф или арест до 15 суток.