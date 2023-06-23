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Ночь разврата: в Новосибирске голая девушка села на лицо парня в клубе «Антигламур»

23 июня 2023, 04:14
Фото: 1MI
Развратные ночи устраивают в баре

В Новосибирске в баре «Антигламур» устроили развратную ночь

Провокационные конкурсы в новосибирском ночном клубе «Антигламур» вызвали негативную реакцию горожан после того, как посетительница оголилась и села на лицо парня, вызвав бурю негативных комментариев и напоминание о возможных правовых последствиях для участников.

В одном из ночных клубов Новосибирска, расположенном на улице Серебренниковской 19/1, произошел инцидент, который вызвал бурную реакцию жителей города. Посетители заведения сняли на видео проводимые там развратные конкурсы. Один из таких конкурсов заключался в том, что девушка оголилась и, под аплодисменты публики, садилась на лицо молодому человеку.

После того, как ролик с этой сценой был опубликован в Telegram-канале АСТ-54 Black, горожане выразили возмущение происходящим в клубе «Антигламур». Некоторые заявили, что подобные пошлые мероприятия проводятся там периодически.

Большинство пользователей соцсетей считают, что «Антигламур» — это место, где несовершеннолетние проводят время в компании взрослых людей. После выпивки, их подвозят до дома. Новосибирцы просят обратить внимание родителей на данное заведение и выразили мнение, что его следует проверить.

Некоторые пользователи напомнили, что данный инцидент можно расценить как секс в общественных местах, за что полагается штраф или арест до 15 суток.

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