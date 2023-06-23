Ночь разврата: в Новосибирске голая девушка села на лицо парня в клубе «Антигламур»

В одном из ночных клубов Новосибирска, расположенном на улице Серебренниковской 19/1, произошел инцидент, который вызвал бурную реакцию жителей города. Посетители заведения сняли на видео проводимые там развратные конкурсы. Один из таких конкурсов заключался в том, что девушка оголилась и, под аплодисменты публики, садилась на лицо молодому человеку.