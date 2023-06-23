Новосибирский губернатор Травников подал документы для участия в выборах

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Травников является кандидатом от «Единой России». Возглавляет наш регион политик уже 5 год.
В выборах глава Новосибирской области также будут участвовать Андрей Щукин из партии «Коммунисты России», Евгений Лебедев от ЛДПР, Роман Яковлев (КПРФ), а также другие бизнесмены и депутаты.
В 2023 году народные избранники должны получить 257 подписей. В том числе от глав муниципалитетов, районов, депутатов.
Напомним, выборы губернатора в Новосибирске продлятся с 8 по 10 сентября 2023 года.