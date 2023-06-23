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Новосибирский губернатор Травников подал документы для участия в выборах

23 июня 2023, 10:28
Фото: Правительство Новосибирской области
Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет избираться на второй срок. Он подал документы в избирком для участия в выборах-2023.

Травников является кандидатом от «Единой России». Возглавляет наш регион политик уже 5 год.

В выборах глава Новосибирской области также будут участвовать Андрей Щукин из партии «Коммунисты России», Евгений Лебедев от ЛДПР, Роман Яковлев (КПРФ), а также другие бизнесмены и депутаты.

В 2023 году народные избранники должны получить 257 подписей. В том числе от глав муниципалитетов, районов, депутатов.

Напомним, выборы губернатора в Новосибирске продлятся с 8 по 10 сентября 2023 года.

#Алина Шефер#Губернатор#Выборы#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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