Опасное искусство: балерина рассказала, как удается держать себя я в форме

Posted 23 июня 2023, 08:58
Published 23 июня 2023, 08:58
Modified 23 июня 2023, 09:00
Updated 23 июня 2023, 09:00
По словам балерины, держать себя в форме очень сложно.
«Иногда перед спектаклем хочется сладкого. Но тут важна самодисциплина и конкуренция. Причем у нас здоровая и адекватная конкуренция. Стекло в пальцы не подкладывают и в гримерке не закрывают», — рассказала Евгения Цыренова РТК «Забайкалье».
Все артисты балета упорно работают над собой, несмотря на опасность получения травм. За каждой легкой поступью на сцене скрывается многолетний труд и желание всего себя отдать искусству. Как и все творческие люди, артисты балета стараются проводить своеобразные ритуалы на удачу.
«Я стучу по сцене, прокручиваю негатив — и иду на выступление с легкой душой», — призналась Евгения Цыренова.
Помимо балета, читинцев ожидают и оперные спектакли. 26 июня гастроли откроет «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Также зрителям покажут рок-мюзикл, легендарную оперетту «Мистер Х» и итальянскую оперу.
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