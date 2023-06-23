Опасное искусство: балерина рассказала, как удается держать себя я в форме

Все артисты балета упорно работают над собой, несмотря на опасность получения травм. За каждой легкой поступью на сцене скрывается многолетний труд и желание всего себя отдать искусству. Как и все творческие люди, артисты балета стараются проводить своеобразные ритуалы на удачу.