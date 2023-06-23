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Posted 23 июня 2023, 08:58

Published 23 июня 2023, 08:58

Modified 23 июня 2023, 09:00

Updated 23 июня 2023, 09:00

В балете важно держать себя в форме

Опасное искусство: балерина рассказала, как удается держать себя я в форме

23 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
В балете важно держать себя в форме

Бурятская балерина Цыденова рассказала о секретах поддержания формы

На гастроли в Читу приехал Бурятский академический театр оперы и балета. Ведущая балерина труппы Евгения Цыренова рассказала о нюансах поддержания формы.

По словам балерины, держать себя в форме очень сложно.

«Иногда перед спектаклем хочется сладкого. Но тут важна самодисциплина и конкуренция. Причем у нас здоровая и адекватная конкуренция. Стекло в пальцы не подкладывают и в гримерке не закрывают», — рассказала Евгения Цыренова РТК «Забайкалье».
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Все артисты балета упорно работают над собой, несмотря на опасность получения травм. За каждой легкой поступью на сцене скрывается многолетний труд и желание всего себя отдать искусству. Как и все творческие люди, артисты балета стараются проводить своеобразные ритуалы на удачу.

«Я стучу по сцене, прокручиваю негатив — и иду на выступление с легкой душой», — призналась Евгения Цыренова.
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Помимо балета, читинцев ожидают и оперные спектакли. 26 июня гастроли откроет «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Также зрителям покажут рок-мюзикл, легендарную оперетту «Мистер Х» и итальянскую оперу.

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