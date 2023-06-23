Опасное искусство: балерина рассказала, как удается держать себя я в форме

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
По словам балерины, держать себя в форме очень сложно.
«Иногда перед спектаклем хочется сладкого. Но тут важна самодисциплина и конкуренция. Причем у нас здоровая и адекватная конкуренция. Стекло в пальцы не подкладывают и в гримерке не закрывают», — рассказала Евгения Цыренова РТК «Забайкалье».
Все артисты балета упорно работают над собой, несмотря на опасность получения травм. За каждой легкой поступью на сцене скрывается многолетний труд и желание всего себя отдать искусству. Как и все творческие люди, артисты балета стараются проводить своеобразные ритуалы на удачу.
«Я стучу по сцене, прокручиваю негатив — и иду на выступление с легкой душой», — призналась Евгения Цыренова.
Помимо балета, читинцев ожидают и оперные спектакли. 26 июня гастроли откроет «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Также зрителям покажут рок-мюзикл, легендарную оперетту «Мистер Х» и итальянскую оперу.