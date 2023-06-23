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Падали деревья: как новосибирцы пережили адскую ночь со штормовым ветром

23 июня 2023, 03:18
Фото: 1MI
Вчера вечером был сильный ветер

Штормовой ветер повалил деревья в Новосибирске

Город пострадал от дождя и ветра: на улице Александра Невского в Новосибирске упала береза, разрушив часть забора больницы, и спасатели МАСС потратили около часа, чтобы её распилить.

Вечером 22 июня была непогода: сильный дождь и ветер, в результате которого повалились несколько деревьев в различных районах города.

Два обращения на уборку деревьев поступили в службу МАСС. На Кирзаводской улице помощь оказать не пришлось, дерево убрали самостоятельно.

В Калининском районе на улице Александра Невского спасатели быстро распилили березу, которая упала на территорию ГКБ №25. Работы заняли около часа, за который дерево было успешно убрано с проезжей части.

Рухнувшее дерево Рухнувшее дерево
Рухнувшее дерево
Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Дождь#Ветер#Уборка деревьев#Спасатели МАСС#Город#Новосибирск
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