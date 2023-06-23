Падали деревья: как новосибирцы пережили адскую ночь со штормовым ветром

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Вечером 22 июня была непогода: сильный дождь и ветер, в результате которого повалились несколько деревьев в различных районах города.
Два обращения на уборку деревьев поступили в службу МАСС. На Кирзаводской улице помощь оказать не пришлось, дерево убрали самостоятельно.
В Калининском районе на улице Александра Невского спасатели быстро распилили березу, которая упала на территорию ГКБ №25. Работы заняли около часа, за который дерево было успешно убрано с проезжей части.