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По Сузуну бродят черные волки: жители боятся выйти на улицу

23 июня 2023, 13:58
Фото: pxhere.com
Люди боятся выйти на улицу из-за волков

В Новосибирской области людей пугают черные канадские волки

Жители Сузуна опасаются за свою жизнь и стараются сидеть по домам. Причина — черные канадские волки.

Как сообщает «КП-Новосибирск», хищники спокойно бродят по улицам и нападают на домашнюю птицу. Людей они не боятся, так как их пытался одомашнить местный пенсионер со странностями Разжаб.

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Мужчина проявил настолько нездоровый интерес к дикой природе, что попытался создать в поселке бесплатный контактный зоопарк. В течение нескольких лет сибиряк разводил обезьян, крокодилов, страусов и змей. Позже он распродал питомцев и оставил только волков.

По мнению Разжаба, ему всю жизнь мешали завистники и недоброжелатели. При этом он пытался добиться помощи от властей, но все запросы остались без ответа.

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«Волков я приобрел десять лет назад — весь Сузун знает. Документы сгорели при пожаре. Тогда закон о животных еще не действовал. Но они у меня живут в тепле и сытости», — заявил пенсионер.

По словам любителя дикой фауны, он кормит их шестью килограммами мяса ежедневно и дает кости. Волков постоянно моют, проверяют на паразитов и чистят клетки. К волкам с улицы он якобы не имеет отношения: «Кто-то другой привез».

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Однако жители заявляют об откровенном вранье волкозаводчика. По их мнению, документов на животных у него никогда не было, а волки вынуждены добывать себе еду сами. На предложение отдать хищников в зоопарк Раджаб не реагирует.

При этом в министерстве природных ресурсов и экологии уже заявили, что волки за пенсионером не числятся. Сейчас решается вопрос о принятии мер в отношении животных.

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Природа#Животные#Волк
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