По Сузуну бродят черные волки: жители боятся выйти на улицу

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как сообщает «КП-Новосибирск», хищники спокойно бродят по улицам и нападают на домашнюю птицу. Людей они не боятся, так как их пытался одомашнить местный пенсионер со странностями Разжаб.
Мужчина проявил настолько нездоровый интерес к дикой природе, что попытался создать в поселке бесплатный контактный зоопарк. В течение нескольких лет сибиряк разводил обезьян, крокодилов, страусов и змей. Позже он распродал питомцев и оставил только волков.
По мнению Разжаба, ему всю жизнь мешали завистники и недоброжелатели. При этом он пытался добиться помощи от властей, но все запросы остались без ответа.
«Волков я приобрел десять лет назад — весь Сузун знает. Документы сгорели при пожаре. Тогда закон о животных еще не действовал. Но они у меня живут в тепле и сытости», — заявил пенсионер.
По словам любителя дикой фауны, он кормит их шестью килограммами мяса ежедневно и дает кости. Волков постоянно моют, проверяют на паразитов и чистят клетки. К волкам с улицы он якобы не имеет отношения: «Кто-то другой привез».
Однако жители заявляют об откровенном вранье волкозаводчика. По их мнению, документов на животных у него никогда не было, а волки вынуждены добывать себе еду сами. На предложение отдать хищников в зоопарк Раджаб не реагирует.
При этом в министерстве природных ресурсов и экологии уже заявили, что волки за пенсионером не числятся. Сейчас решается вопрос о принятии мер в отношении животных.