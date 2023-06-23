В Новосибирске проведут тестовый матч в новом ЛДС в августе 2023 года

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
«Все рекомендации инспекции КХЛ исполнены. Планируем провести тестовый матч в августе. Дату пока не назначили, график должны согласовать», — сообщил Ахапов.
Также остается неизвестным пока какие команды сыграют. Сейчас ХК «Сибирь» постепенно переезжает на новую арену.
Напомним, первый тестовый матч в новом ледовом дворце спорта в Новосибирске планировали провести еще в апреле, но не удалось. Примерно в этот же период прогремел скандал по поводу дорог к арене — их построили с несоблюдением стандартов. Разбирательства до сих пор идут, был задержан глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик.