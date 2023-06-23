atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

В Новосибирске проведут тестовый матч в новом ЛДС в августе 2023 года

23 июня 2023, 08:18
Фото: atas.info
Тестовый матч проведут в новом ЛДС в Новосибирске в августе
Тестовый матч по хоккею готовятся провести в новом ЛДС в Новосибирске в августе. Об этом сообщил глава Минспорта региона Сергей Ахапов.
«Все рекомендации инспекции КХЛ исполнены. Планируем провести тестовый матч в августе. Дату пока не назначили, график должны согласовать», — сообщил Ахапов.

Также остается неизвестным пока какие команды сыграют. Сейчас ХК «Сибирь» постепенно переезжает на новую арену.

«Дело Мысика»: когда введут новые дороги к ЛДС в Новосибирске скажут эксперты
Узнать подробнее

Напомним, первый тестовый матч в новом ледовом дворце спорта в Новосибирске планировали провести еще в апреле, но не удалось. Примерно в этот же период прогремел скандал по поводу дорог к арене — их построили с несоблюдением стандартов. Разбирательства до сих пор идут, был задержан глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик.

#ЛДС "Сибирь"#Хоккей#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Вчера, 07:11
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Сегодня, 01:33
Взрыв прогремел около стройки на улице Некрасова в Новосибирске — что известно
Сегодня, 04:55
Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Сегодня, 01:19
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Вчера, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Вчера, 05:19