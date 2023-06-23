В Новосибирске проведут тестовый матч в новом ЛДС в августе 2023 года

Напомним, первый тестовый матч в новом ледовом дворце спорта в Новосибирске планировали провести еще в апреле, но не удалось. Примерно в этот же период прогремел скандал по поводу дорог к арене — их построили с несоблюдением стандартов. Разбирательства до сих пор идут, был задержан глава «МЕТРО МиР» Александр Мысик.