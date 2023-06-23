В Новосибирске с коуча Кесаевой взыскали 300 тысяч рублей в пользу клиентки

Posted 23 июня 2023, 08:50
Published 23 июня 2023, 08:50
Modified 23 июня 2023, 08:52
Updated 23 июня 2023, 08:52
Арина заплатила эту сумму коучу за курс, который якобы сделал бы ее богаче и успешнее. Она, как владелица парфюмерного магазина, хотела получить советы, как прокачать бизнес. Для этого даже взяла деньги в кредит, чтобы оплатить уроки Кесаевой.
Но на деле оказалось, что все рекомендации блогера своих денег не стоят, их можно найти в интернете. Девушка попросила возврат средств, но Ирина ей отказала. Пришлось решать спор через суд.
Согласно данным из картотеки, в среду, 21 июня 2023 года, суд рассмотрел дело о неосновательном обогащении и удовлетворил требование Арины. В ее пользу с Кесаевой взыскали 298 984 ₽, а также госпошлину — 6 189 рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]