В Новосибирске с коуча Кесаевой взыскали 300 тысяч рублей в пользу клиентки

Арина заплатила эту сумму коучу за курс, который якобы сделал бы ее богаче и успешнее. Она, как владелица парфюмерного магазина, хотела получить советы, как прокачать бизнес. Для этого даже взяла деньги в кредит, чтобы оплатить уроки Кесаевой.