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В Новосибирске с коуча Кесаевой взыскали 300 тысяч рублей в пользу клиентки

23 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI
Коуч вернула деньги за курсы клиентке после суда в Новосибирске
Коуч-блогеру Ирине Кесаевой пришлось вернуть 300 тысяч рублей клиентке Арине Гайдай в Новосибирске. Так спор женщин разрешил Заельцовский районный суд.

Арина заплатила эту сумму коучу за курс, который якобы сделал бы ее богаче и успешнее. Она, как владелица парфюмерного магазина, хотела получить советы, как прокачать бизнес. Для этого даже взяла деньги в кредит, чтобы оплатить уроки Кесаевой.

Но на деле оказалось, что все рекомендации блогера своих денег не стоят, их можно найти в интернете. Девушка попросила возврат средств, но Ирина ей отказала. Пришлось решать спор через суд.

Согласно данным из картотеки, в среду, 21 июня 2023 года, суд рассмотрел дело о неосновательном обогащении и удовлетворил требование Арины. В ее пользу с Кесаевой взыскали 298 984 ₽, а также госпошлину — 6 189 рублей.


#Суд#Коуч#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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