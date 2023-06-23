В Новосибирске с коуча Кесаевой взыскали 300 тысяч рублей в пользу клиентки

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Арина заплатила эту сумму коучу за курс, который якобы сделал бы ее богаче и успешнее. Она, как владелица парфюмерного магазина, хотела получить советы, как прокачать бизнес. Для этого даже взяла деньги в кредит, чтобы оплатить уроки Кесаевой.
Но на деле оказалось, что все рекомендации блогера своих денег не стоят, их можно найти в интернете. Девушка попросила возврат средств, но Ирина ей отказала. Пришлось решать спор через суд.
Согласно данным из картотеки, в среду, 21 июня 2023 года, суд рассмотрел дело о неосновательном обогащении и удовлетворил требование Арины. В ее пользу с Кесаевой взыскали 298 984 ₽, а также госпошлину — 6 189 рублей.