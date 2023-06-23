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В Новосибирске снесут огромный частный сектор в Октябрьском районе

23 июня 2023, 07:14
Фото: 1MI
Частный сектор в Октябрьском районе Новосибирска снесут до 2042 года
Частный сектор площадью 21,5 га в Октябрьском районе Новосибирска расселят и снесут. Такое постановление появилось на портале мэрии.

Эта территория находится в границах улиц Грибоедова, Автогенной, Кирова. На ней расположены 300 частных домов.

В документах отмечается, что участок станет проектом комплексного развития. В течение 20 лет там возведут многоэтажки, школы, детские сады.

Отметим, в окрестностях частного сектора находится водонапорная башня Алтайской железной дороги. Она является объектом культурного наследия.

Скоро начнется аукцион на выбор застройщика. Точная дата начала торгов пока не выбрана.

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#Частный сектор#Расселение#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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