В Новосибирске снесут огромный частный сектор в Октябрьском районе

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Эта территория находится в границах улиц Грибоедова, Автогенной, Кирова. На ней расположены 300 частных домов.
В документах отмечается, что участок станет проектом комплексного развития. В течение 20 лет там возведут многоэтажки, школы, детские сады.
Отметим, в окрестностях частного сектора находится водонапорная башня Алтайской железной дороги. Она является объектом культурного наследия.
Скоро начнется аукцион на выбор застройщика. Точная дата начала торгов пока не выбрана.