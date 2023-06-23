Ветеранские организации высоко оценили достижения в развитии Новосибирской области

Приведу примеры тех событий, проектов, подходов, которых до 2018 года еще не было, или они были не в тех масштабах. Я вспоминаю наши встречи, разговоры, просьбы, которые явились толчком для принятых затем решений. Программа строительства стационарных ФАПов — по сути дела, на серьёзные планы мы вышли в 2018 году. В 2018 году, по просьбе ветеранов, мы задумались над приобретением мобильных амбулаторий, ФАПов, рентген-установок. Сегодня можно констатировать, что в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория, минимум. В этом году, по инициативе совета ветеранов Куйбышевского района, мы приобретаем мобильный стоматологический кабинет.