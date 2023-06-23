atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:05

Published Вчера, 18:05

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

VK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит

23 июня 2023, 18:05
Фото: Эмилия Каплунская / atas.info
Толпы новосибирцев собрал 24 июня в парке "Арена" VK fest 2023
В субботу, 24 июня, в парке «Арена» в Новосибирске открылся VK Fest — масштабный open-air, который объединил тысячи горожан и популярных артистов, блогеров и экспертов в отдельных отраслях.

ВК фест начался на День города Новосибирска — это крупномасштабный мероприятие на открытом воздухе. Здесь выступят не только популярные артисты, но и блогеры, эксперты в своих областях знаний. Шесть часов на открытом воздухе гости фестиваля готовы участвовать в играх, изучать образовательные площадки, слушать лекции и выступления популярных исполнителей, таких как Федук, Джарахов и Баста.

Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Новосибирцы ждут концерт хедлайнеров VK fest в парке "Арена"
Фото: Эмилия Каплунская / atas.info

Несмотря на то, что открытие проходило в 16:00, гости начали собираться за час до этого времени, создав многометровые очереди на входах. Организаторам удалось быстро пропустить всех желающих на площадку. Как и в случае с большинством подобных массовых мероприятий, на входе запрещено проносить еду и напитки, их пришлось оставить на входе.

Сотни людей быстро заполонили новый парк. Почти сразу же очереди образовались у фуд-точек, в основном гости фестиваля покупают воду, и другие напитки.

Урны уже переполнены. Посетители парка едят и пьютУрны уже переполнены. Посетители парка едят и пьют
Урны уже переполнены. Посетители парка едят и пьют
Фото: Эмилия Каплунская / atas.info

Огромные очереди ожидаются в районе точек, где можно сделать фото с блогерами Димой Масленниковым и Кариной Кросс: подростки жаждут автографа.

Завершится мероприятие выступлением Басты. Мы уже подготовили его трек-лист из знаменитых песен со словами.

Отметим, что больше всего в Новосибирске опасаются столпотворения и прорыва толпы на Октябрьский мост, где отсутствуют ограждения из-за ремонта.

В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Узнать подробнее
Читайте также:
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в НовосибирскеБаста, FEDUK, KARA KROSS: VK Fest представил финальную программу в НовосибирскеVK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня
#Эмилия Губарева#ВК фест 2023 в Новосибирске#ВКонтакте#Фестиваль#Баста#Концерт#Очередь#Очереди#Общество#Город#День города 2023 в Новосибирске
Подпишитесь
Мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер» что происходит в Ростове — последние новости
Сегодня, 12:17
«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023
Сегодня, 07:50
Рекордный торт в День города Новосибирска 2023 раздают бесплатно: где и когда
Сегодня, 01:58
День города 2023 в Новосибирске от VK Fest до рекордного торта — уточненная программа
Вчера, 21:55
Где перекрыты улицы 24 июня 2023 в Новосибирске в День города
Вчера, 23:55
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Вчера, 01:33