VK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит

Несмотря на то, что открытие проходило в 16:00, гости начали собираться за час до этого времени, создав многометровые очереди на входах. Организаторам удалось быстро пропустить всех желающих на площадку. Как и в случае с большинством подобных массовых мероприятий, на входе запрещено проносить еду и напитки, их пришлось оставить на входе.