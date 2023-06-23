VK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит

Posted Вчера, 18:05
Published Вчера, 18:05
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
ВК фест начался на День города Новосибирска — это крупномасштабный мероприятие на открытом воздухе. Здесь выступят не только популярные артисты, но и блогеры, эксперты в своих областях знаний. Шесть часов на открытом воздухе гости фестиваля готовы участвовать в играх, изучать образовательные площадки, слушать лекции и выступления популярных исполнителей, таких как Федук, Джарахов и Баста.
Несмотря на то, что открытие проходило в 16:00, гости начали собираться за час до этого времени, создав многометровые очереди на входах. Организаторам удалось быстро пропустить всех желающих на площадку. Как и в случае с большинством подобных массовых мероприятий, на входе запрещено проносить еду и напитки, их пришлось оставить на входе.
Сотни людей быстро заполонили новый парк. Почти сразу же очереди образовались у фуд-точек, в основном гости фестиваля покупают воду, и другие напитки.
Огромные очереди ожидаются в районе точек, где можно сделать фото с блогерами Димой Масленниковым и Кариной Кросс: подростки жаждут автографа.
Завершится мероприятие выступлением Басты. Мы уже подготовили его трек-лист из знаменитых песен со словами.
Отметим, что больше всего в Новосибирске опасаются столпотворения и прорыва толпы на Октябрьский мост, где отсутствуют ограждения из-за ремонта.