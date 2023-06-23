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Звонкий споет в Новосибирске на День города 2023: кто это и где концерт

23 июня 2023, 02:55
Фото: wikipedia.org
На Дне города-2023 в Новосибирске выступит Андрей Звонкий

В Новосибирске на День города — 2023 выступит Андрей Звонкий

На 130-летие города в Новосибирск приедет певец Андрей Звонкий. Его можно назвать хэдлайнером 25 июня — второго дня празднования юбилея Новосибирска. В субботу 24 июня хедлайнером VK-fest будет рэпер Баста. Кто такой Андрей Звонкий и где можно послушать его песни — в материале Atas.info.

Согласно информации мэрии Новосибирска, 25 июня с 14.00 до 23.00 на Михайловской набережной пройдет фестиваль «Голоса большого города». В рамках мероприятия ожидается диджей-сет, розыгрыши iPhone 14 от лектросамоката и других призов. Вечером запланировано грандиозное файер-шоу.

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Организатором мероприятия является радиостанция «Европа Плюс», поэтому хэдлайнером станет один из популярных исполнителей, часто звучащий на ее «волнах» — Алексей Звонкий (Лысков). По мнению музыкальных критиков, Звонкий является одним из интереснейших исполнителей в стиле «раггамаффин».

Раггамаффин представляет из себя смесь ямайского регги, ска и электроники с примесью ритм-н-блюза и хип-хопа. Стиль впервые зародился в восьмидесятые годы на волне интереса ямайских исполнителей к европейской танцевальной музыке, позже наработки ямайцев стали использовать некоторые исполнители рэпа (особенно задействующие танцевальные элементы).

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Андрей Звонкий родился в 1977 году в Москве. Начал музыкальную карьеру в качестве джазового ударника. Затем вместе с другом в 1993 году основал группу «Ритм-У», позже им был затеян проект «Дерево жизни». В обоих коллективах музыкант сочинял и исполнял композиции на стыке регги, джаза и хип-хопа.

Однако настоящая слава пришла к Звонкому в 2018 году после выпуска альбома «Мир моих иллюзий». Сингл и клип «Голоса» попали в топ музыкальных чартов, а треки зазвучали на «Европе Плюс». С тех пор музыкант стал невероятно популярен среди любителей танцевальной музыки и хип-хопа.

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