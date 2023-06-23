Андрей Звонкий родился в 1977 году в Москве. Начал музыкальную карьеру в качестве джазового ударника. Затем вместе с другом в 1993 году основал группу «Ритм-У», позже им был затеян проект «Дерево жизни». В обоих коллективах музыкант сочинял и исполнял композиции на стыке регги, джаза и хип-хопа.