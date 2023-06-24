«Даже детей не замечали»: новосибирцы устроили давку на раздаче бесплатного торта

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Корреспондента Atas.info изрядно потрепали из-за аппетитного куска бисквита.
«Очень много народа. Все толпятся, давят друг друга, не замечают даже детей. Торт выдавали из ограды, это была хорошая идея, но все равно не спасло от столпотворения. Но надо отдать должное кондитерам, они бегали очень быстро и пытались обеспечить всех порцией», — рассказал наш корреспондент.
Напомним, торт в честь Дня города Новосибирска зарегистрировали в Книге рекордов России. Получился десерт весом 1030 кг. А завтра, 25 июня, будут готовить и раздавать рекордное число биточков из щуки.
Также подобную давку сейчас испытывают новосибирцы на улице Ленина, где проходит фестиваль цветов.