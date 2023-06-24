Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В первый день празднования 130-летнего юбилея новосибирцев приглашают на VK Fest. Мероприятие организуется представителями социальной сети «ВКонтакте» уже восьмой раз, но Новосибирск одной из площадок open air’a станет впервые.
Сутью мероприятия является сбор в одном месте актуальных звезд из сферы шоу-бизнеса и видеоблоггинга для представления их фанатам и поклонникам современной культуры. Кроме того, на фестивале активно пропагандируется здоровый образ жизни и осуждаются алкоголь, наркотики и ненормаивная лексика (что не помешало выступлению уроженца Новосибирска рэпера ЭлДжея).
На этот раз перед новосибирцами выступят Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, Леонид Руденко и OG Buda. Однако главной звездой мероприятия является популярный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко). Сет певца запланирован на 21.00 вечера, в его рамках прозвучат как любимые хиты, так и новые песни.
Стоит отметить, что на данный момент на мероприятие уже продано свыше 15 тысяч билетов.
Однако на этом зрелищные мероприятия в парке «Арена» не закончатся. Всем желающим окунуться в мир актуальных точек притяжения молодежи Новосибирска предлагается посетить фестиваль молодежных субкультур «Арена Фест». Его суть заключается в пропаганде здорового образа жизни, позитивного взгляда на мир и творческой самореализации.
Зрители могут посетить спортивную зону, где специально оборудуют площадки для воркаута и поднятия тяжестей, познакомиться с мастерской уличных художников, побродить по зоне открытых арт-пространств, посмотреть кино под открытым небом и послушать выступления групп Soyka, Ustal, Увидимся и творческого объединения «Твоя сцена». Хедлайнером в «певческой» зоне станет популярный поп- исполнитель Коста Лакоста (Константин Бондаренко).