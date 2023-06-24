24 и 25 июня В Новосибирске отметят День города — 2023. Одной из главных площадок станет парк «Арена» возле нового ЛДС на левом берегу Оби. Здесь пройдут сразу два грандиозных фестиваля: VK fest с участием Басты и музыкальных звезд и молодежный «Арена-Фест». Программа событий и расписание по часам.

Сюжет День города 2023 в Новосибирске