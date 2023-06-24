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День города 2023 в Новосибирске: где будет фестиваль цветов «Времена года»

24 июня 2023, 02:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Фестиваль цветов в центре Новосибирска разместили на улице Ленина
24 и 25 июня в Новосибирске отметят День города 2023. Одним из самых красивых мероприятий станет фестиваль цветов «Времена года». Где и во сколько начнется цветочная феерия — в материале Atas.info.

Подготовка к фестивалю началась в начале июня. Для этого улицу Ленина закрыли от транспорта, сделав пешеходной аж до 10 июля. С этого момента ведущие флористы Новосибирска начали работать над цветочными композициями.

Основной концепцией станут времена года. Предполагается создать четыре арки и разместить в них композиции на тему зимы, весны, лета и осени. Для этого уже закуплено более 13 тысяч цветов.

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Также флористы придумают уникальные цветочные потолки, тоннели и партеры. Горожан также удивят светящимися конструкциями и неоновыми деревьями.

Полюбоваться на все это великолепие новосибирцы смогут два дня. Фестиваль начнется 24 июня (18.00 — 22.00) и продлится 25 июня (12.00 — 22.30). Цветочные экспозиции можно посмотреть на ул. Ленина и после Дня города.

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