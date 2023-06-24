Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
Подготовка к фестивалю началась в начале июня. Для этого улицу Ленина закрыли от транспорта, сделав пешеходной аж до 10 июля. С этого момента ведущие флористы Новосибирска начали работать над цветочными композициями.
Основной концепцией станут времена года. Предполагается создать четыре арки и разместить в них композиции на тему зимы, весны, лета и осени. Для этого уже закуплено более 13 тысяч цветов.
Также флористы придумают уникальные цветочные потолки, тоннели и партеры. Горожан также удивят светящимися конструкциями и неоновыми деревьями.
Полюбоваться на все это великолепие новосибирцы смогут два дня. Фестиваль начнется 24 июня (18.00 — 22.00) и продлится 25 июня (12.00 — 22.30). Цветочные экспозиции можно посмотреть на ул. Ленина и после Дня города.