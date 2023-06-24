День города Новосибирска-2023 торжественно начался на площади Ленина

В 21:00 всем желающим начнут раздавать бесплатно кусочки торта. Для этого на участке оборудовали 10 пунктов с ограждениями. Как сообщает с места события корреспондент Atas.info, сибиряки уже сейчас встают в очередь, чтобы получить десерт.