День города Новосибирска-2023 торжественно начался на площади Ленина

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По Красному проспекту готовятся пройти плац-парад духовых и военных оркестров, приглашенных из других городов страны. Фишкой фестиваля станет конный оркестр из Тывы, но он пройдет позже отдельно из соображения безопасности.
Музыкальная часть программы продлится до 20:00. В это время недалеко от главной площадки праздника на Ленина будут готовить самый огромный торт в честь 130-летия мегаполиса.
В 21:00 всем желающим начнут раздавать бесплатно кусочки торта. Для этого на участке оборудовали 10 пунктов с ограждениями. Как сообщает с места события корреспондент Atas.info, сибиряки уже сейчас встают в очередь, чтобы получить десерт.