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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

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День города Новосибирска-2023 торжественно начался на площади Ленина

24 июня 2023, 11:03
Фото: кадр с камер видеонаблюдения на пл. Ленина
День города Новосибирска открыт
Торжественное открытие Дня города Новосибирска проходит на площади Ленина 24 июня 2023 года. Горожане и туристы насладятся живой музыкой и тортом, который раздадут всем бесплатно.

По Красному проспекту готовятся пройти плац-парад духовых и военных оркестров, приглашенных из других городов страны. Фишкой фестиваля станет конный оркестр из Тывы, но он пройдет позже отдельно из соображения безопасности.

Музыкальная часть программы продлится до 20:00. В это время недалеко от главной площадки праздника на Ленина будут готовить самый огромный торт в честь 130-летия мегаполиса.

В 21:00 всем желающим начнут раздавать бесплатно кусочки торта. Для этого на участке оборудовали 10 пунктов с ограждениями. Как сообщает с места события корреспондент Atas.info, сибиряки уже сейчас встают в очередь, чтобы получить десерт.

#Алина Шефер#День города#День города 2023 в Новосибирске#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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