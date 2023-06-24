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День города в Новосибирске 2023 — что будет вместо салюта на набережной

24 июня 2023, 01:55
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
В День города-2022 так выглядел фейерверк над рекой Обь
24 и 25 июня в Новосибирске отметят 130-ю годовщину со дня образования города. Однако традиционного салюта 25 июня на этот раз не будет. Чем заменят фейерверк на День города-2023 — в материале Atas.info.

Об отмене традиционного салюта в честь Дня города новосибирская администрация объявила в конце мая. В ходе пресс-конференции ТАСС вице-мэр Анна Терешкова заявила, что власти не планируют запускать масштабный фейерверк. На данный момент красочное шоу планируется устраивать только на День Победы 9 Мая.

Однако и без салюта в праздничные выходные в Новосибирске есть что посмотреть. В программе Дня города 2023: концерт Басты на ВК-фест, раздача бесплатного торта весом 1130 кг, парад духовых оркестров, фестиваль цветов и четыре часа базудержных танцев на площади Ленина.

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В рамках завершения торжественных мероприятий по случаю Дня города на площади имени Ленина пройдет финал фестиваля духовых оркестров. Горожане смогут увидеть красочное шоу, на котором лучшие оркестранты России сыграют «золотые» хиты академической музыки и попурри на тему Новосибирска. Будет ли задействована пиротехника в рамках перфоманса, не сообщается.

Кроме того, в традиционное время запуска салюта на площади имени Ленина выступит известный музыкант Вадим Репнин. Знаменитый уроженец Новосибирска сыграет на скрипке гимн родного города.

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Однако новосибирцы все же смогут увидеть «карманный» салют. 25 июня по Оби запустят конструкцию в виде юбилейного торта. Эксклюзивный подарок проплывет вдоль Михайловской набережной и именно с него запустят мини-фейерверк. Таким образом, небольшой «кусочек» салюта в Новосибирске прогремит.

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