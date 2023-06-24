24 и 25 июня в Новосибирске отметят 130-ю годовщину со дня образования города. Однако традиционного салюта 25 июня на этот раз не будет. Чем заменят фейерверк на День города-2023 — в материале Atas.info.

Сюжет День города 2023 в Новосибирске