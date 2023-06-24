Posted Вчера, 23:55
Published Вчера, 23:55
Modified Вчера, 23:55
Updated Вчера, 23:55
Как обычно в дни больших праздников будет перекрыто движение по главной магистрали Новосибирска — Красному проспекту в центре Новосибирска от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Гоголя (до станции метро «Красный проспект»). Будут перекрыты и все дороги, прилегающие к проспекту. Поэтому список перекрытых улиц, предоставленный пресс-центром мэрии Новосибирска такой внушительный.
24 июня с 15.00 до 22.00 и 25 июня с 05.00 до 23.00 закроют Красный проспект (участок «улица Советская — улица Гоголя») и прилегающие к нему улицу Романова (участок «улица Советская — улица Мичурина»), улицу Потанинскую (участок «улица Советская — Красный проспект»), улицу Ядринцевскую (участок «Красный проспект — улица Мичурина»), улицу Орджоникидзе (участок «улица Советская — улица Мичурина»), улицу Щетинкина (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), Максима Горького (участок «улица Советская — улица Серебренниковская») и Чаплыгина (участок «улица Советская — Красный проспект»).
Кроме того, в рамках праздничных мероприятий закроют Октябрьскую магистраль (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улицу Октябрьскую (участок «улица Советская — улица Серебренниковская»), улицу Коммунистическую (участок «улица Советская — улица Серебренниковская»), улицу Спартака (участок «улица Советская — Красный проспект»), улицу Сибревкома (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улицу Каинскую (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская») и улицу Кирова (участок «улица Каменская — улица Восход»).
Также в праздничные дни будет ограничена стоянка и запрещена парковка транспорта на улице Депутатской (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улице Орджоникидзе (участок «улица Советская — Красный проспект»), у центрального входа парка «Арена» и других местах, связанных с проведением юбилейных мероприятий.