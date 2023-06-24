Как обычно в дни больших праздников будет перекрыто движение по главной магистрали Новосибирска — Красному проспекту в центре Новосибирска от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Гоголя (до станции метро «Красный проспект»). Будут перекрыты и все дороги, прилегающие к проспекту. Поэтому список перекрытых улиц, предоставленный пресс-центром мэрии Новосибирска такой внушительный.