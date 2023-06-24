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Где перекрыты улицы 24 июня 2023 в Новосибирске в День города

23 июня 2023, 23:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Площадь Ленина перекроют для движения транспорта в День города Новосибирска 24 и 25 июня 2023
24 и 25 июня Новосибирск празднует 130 лет со дня основания. Центр города будет фактически перекрыт для движения транспорта в субботу 24 июня — с обеда. И фактически все воскресенье 25 июня. Список улиц закрытых для проезда — в материале Atas.info.

Как обычно в дни больших праздников будет перекрыто движение по главной магистрали Новосибирска — Красному проспекту в центре Новосибирска от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Гоголя (до станции метро «Красный проспект»). Будут перекрыты и все дороги, прилегающие к проспекту. Поэтому список перекрытых улиц, предоставленный пресс-центром мэрии Новосибирска такой внушительный.

24 июня с 15.00 до 22.00 и 25 июня с 05.00 до 23.00 закроют Красный проспект (участок «улица Советская — улица Гоголя») и прилегающие к нему улицу Романова (участок «улица Советская — улица Мичурина»), улицу Потанинскую (участок «улица Советская — Красный проспект»), улицу Ядринцевскую (участок «Красный проспект — улица Мичурина»), улицу Орджоникидзе (участок «улица Советская — улица Мичурина»), улицу Щетинкина (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), Максима Горького (участок «улица Советская — улица Серебренниковская») и Чаплыгина (участок «улица Советская — Красный проспект»).

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Кроме того, в рамках праздничных мероприятий закроют Октябрьскую магистраль (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улицу Октябрьскую (участок «улица Советская — улица Серебренниковская»), улицу Коммунистическую (участок «улица Советская — улица Серебренниковская»), улицу Спартака (участок «улица Советская — Красный проспект»), улицу Сибревкома (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улицу Каинскую (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская») и улицу Кирова (участок «улица Каменская — улица Восход»).

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Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
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Также в праздничные дни будет ограничена стоянка и запрещена парковка транспорта на улице Депутатской (участок «Красный проспект — улица Серебренниковская»), улице Орджоникидзе (участок «улица Советская — Красный проспект»), у центрального входа парка «Арена» и других местах, связанных с проведением юбилейных мероприятий.

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