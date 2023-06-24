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Остановить мятеж ЧВК «Вагнер» требует Суровикин. ФСБ возбудило дело против Пригожина

24 июня 2023, 03:02
Фото: Новые известия
Суровикин призвал сложить оружие
Обращение генерала Сергея Суровикина к руководителю и военнослужащим ЧВК «Вагнер» опубликовано на канале военкора Руденко.

Генерал Суровикин напомнил Пригожину, что боевые части РФ и ЧВК «Вагнер» вместе прошли сложный путь: «Мы вместе с вами прошли трудный и тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться».

«Противник только и ждет, когда обострится внутриполитическая обстановка… Остановить колонны. Вернуть их в пункты постоянной дислокации. И решать все вопросы под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации», — опубликовали обращение генерала «Новые известия».

Министерство обороны назвало сообщения Пригожина о том, что войска РФ нанесли удары по тыловым частям ЧВК «Вагнер», информационной провокацией.

Уголовное дело по статье 279 УК РФ возбуждено в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа, по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

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