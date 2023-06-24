Генерал Суровикин напомнил Пригожину, что боевые части РФ и ЧВК «Вагнер» вместе прошли сложный путь: «Мы вместе с вами прошли трудный и тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться».