Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
На фоне военного мятежа, поднятого главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, банки заметно подняли курсы продажи иностранной валюты. Максимально подняли стоимость доллара Альфа-банк и Газпромбанк — более 97 рублей. В коридоре от 94 до 96 рублей просят за доллар в Тинькофф, МТС-банке, ВТБ и других финансовых организациях.
Официальный курс доллара, который был установлен Центробанком в пятницу, 23 июня, составляет 84,1 руб/доллар. Следующий раз официальная стоимость валюты будет объявлена только в понедельник, 26 июня.