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Курс доллара резко вырос в банках на фоне мятежа Пригожина

24 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
Американская валюта заметно выросла в цене
24 июня крупные российские банки резко повысили курсы обмена валют. В некоторых случаях курс продажи доллара приближается к 100 рублям

На фоне военного мятежа, поднятого главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, банки заметно подняли курсы продажи иностранной валюты. Максимально подняли стоимость доллара Альфа-банк и Газпромбанк — более 97 рублей. В коридоре от 94 до 96 рублей просят за доллар в Тинькофф, МТС-банке, ВТБ и других финансовых организациях.

Официальный курс доллара, который был установлен Центробанком в пятницу, 23 июня, составляет 84,1 руб/доллар. Следующий раз официальная стоимость валюты будет объявлена только в понедельник, 26 июня.

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#Артем Шершнев#Экономика#Доллар#Курс#Евгений Пригожин#Рост#Россия#Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
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