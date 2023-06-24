На фоне военного мятежа, поднятого главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, банки заметно подняли курсы продажи иностранной валюты. Максимально подняли стоимость доллара Альфа-банк и Газпромбанк — более 97 рублей. В коридоре от 94 до 96 рублей просят за доллар в Тинькофф, МТС-банке, ВТБ и других финансовых организациях.