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Мятеж ЧВК «Вагнер»: что известно на данный момент

24 июня 2023, 02:30
Фото: Полина Симакова / atas.info
Встреча с Пригожиным в Новосибирске прошла примерно за месяц
По факту вооруженного мятежа в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ, сообщает Минобороны. Также стало известно, что все распространяемые Пригожиным сведения о ракетном ударе по тыловым частям ЧВК «Вагнер» следует считать провокацией.

Совет командиров ЧВК «Вагнер» заявил о ракетно-бомбовом ударе и решении противостоять любому нападению на военнослужащих частной военной компании после сообщений о ракетно-бомбовом ударе со стороны российской армии по тыловым частям ЧВК «Вагнер».

В ответ на эти провокационные сообщения Министерство обороны РФ сообщило, что все заявления ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности — это провокация, которая прикрывает вооруженный мятеж. Вооруженные части РФ продолжают решать задачи, поставленные перед военнослужащими в зоне СВО.

В обращении генерала Сергея Суровикина и генерал-лейтенанта Владимира Алексеева к главе ЧВК «Вагнер» прозвучал призыв остановиться и перестать играть на руку противнику в сложное для страны время.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что ситуация в регионе спокойная и полностью находится под контролем.

Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что его части вошли в Ростов-на-Дону, но эта информация не подтверждается со стороны Минобороны РФ. Губернатор Ростовской области также заявил, что заявления Пригожина являются провокацией и призвал жителей не покидать свои дома.

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#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Новосибирск#Донбасс
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