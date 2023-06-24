Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что его части вошли в Ростов-на-Дону, но эта информация не подтверждается со стороны Минобороны РФ. Губернатор Ростовской области также заявил, что заявления Пригожина являются провокацией и призвал жителей не покидать свои дома.