Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Совет командиров ЧВК «Вагнер» заявил о ракетно-бомбовом ударе и решении противостоять любому нападению на военнослужащих частной военной компании после сообщений о ракетно-бомбовом ударе со стороны российской армии по тыловым частям ЧВК «Вагнер».
В ответ на эти провокационные сообщения Министерство обороны РФ сообщило, что все заявления ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности — это провокация, которая прикрывает вооруженный мятеж. Вооруженные части РФ продолжают решать задачи, поставленные перед военнослужащими в зоне СВО.
В обращении генерала Сергея Суровикина и генерал-лейтенанта Владимира Алексеева к главе ЧВК «Вагнер» прозвучал призыв остановиться и перестать играть на руку противнику в сложное для страны время.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что ситуация в регионе спокойная и полностью находится под контролем.
Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что его части вошли в Ростов-на-Дону, но эта информация не подтверждается со стороны Минобороны РФ. Губернатор Ростовской области также заявил, что заявления Пригожина являются провокацией и призвал жителей не покидать свои дома.
Одиннадцать военнослужащих элитного батальона «Вега» вернулись в Новосибирск.