Новосибирец в камуфляже трижды за ночь ломился в секс-шоп

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Новосибирске произошёл инцидент, связанный с ночным вторжением неизвестного мужчины в секс-шоп. По словам очевидцев, он трижды пытался проникнуть в магазин и на третьей попытке, разбил стекло на двери. Продавец вызвала охрану, чтобы утихомирить незадачливого посетителя.
Однако через два часа он вернулся и продолжил попытки проникновения в магазин. Тогда уже пришлось вызывать полицию, которая забрала его в отдел. Очевидцы сообщили также, что мужчина в камуфляже вернулся к магазину в 6 утра, разбил стекло и попытался самостоятельно проникнуть в помещение.
Как закончился данный инцидент, пока неизвестно, поскольку в ГУ МВД его не комментировали. В комментариях к данной новости жители города шутят на тему того, зачем мужчине так нужен секс-шоп в ночное время. Однако большинство пользователей высказали своё почтение продавщице, которая не растеряла спокойствия и смогла отбиться от настойчивого посетителя.