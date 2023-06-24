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Новосибирец в камуфляже трижды за ночь ломился в секс-шоп

24 июня 2023, 03:17
Фото: 1MI
Мужчина ломился в секс-шоп
В Новосибирске в ночное время мужчина в камуфляже трижды пытался проникнуть в секс-шоп, после чего был задержан полицией. Об этом стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

В Новосибирске произошёл инцидент, связанный с ночным вторжением неизвестного мужчины в секс-шоп. По словам очевидцев, он трижды пытался проникнуть в магазин и на третьей попытке, разбил стекло на двери. Продавец вызвала охрану, чтобы утихомирить незадачливого посетителя.

Однако через два часа он вернулся и продолжил попытки проникновения в магазин. Тогда уже пришлось вызывать полицию, которая забрала его в отдел. Очевидцы сообщили также, что мужчина в камуфляже вернулся к магазину в 6 утра, разбил стекло и попытался самостоятельно проникнуть в помещение.

Как закончился данный инцидент, пока неизвестно, поскольку в ГУ МВД его не комментировали. В комментариях к данной новости жители города шутят на тему того, зачем мужчине так нужен секс-шоп в ночное время. Однако большинство пользователей высказали своё почтение продавщице, которая не растеряла спокойствия и смогла отбиться от настойчивого посетителя.

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#Эмилия Губарева#Секс-шоп#Вандализм#Полиция#Происшествия#Общество#18+#Новосибирск
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