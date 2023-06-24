Новосибирец в камуфляже трижды за ночь ломился в секс-шоп

Однако через два часа он вернулся и продолжил попытки проникновения в магазин. Тогда уже пришлось вызывать полицию, которая забрала его в отдел. Очевидцы сообщили также, что мужчина в камуфляже вернулся к магазину в 6 утра, разбил стекло и попытался самостоятельно проникнуть в помещение.