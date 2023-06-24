Новосибирцы выстроились в очередь ради автографа Димы Масленникова на VK Fest

VK Fest с участием популярных блогеров и реперов начался в Новосибирске 24 июня. Многие зрители первым делом бросились за автографом Димы Масленникова и создали дикую пробку у ворот.

«Дети в основном атакуют блогера. Молодежь тоже пытается пробиться за автографом. Сейчас на сцене еще Джарахов выступает, его фанаты тоже здесь, кричат ему что-то издалека», — рассказывают Atas.info гости фестиваля. Фото: atas.info Отметим, популярный ютубер Дмитрий Масленников стал ведущим на VK Fest. Также на сцене выступят Настя Ивлеева, Баста и многие другие звезды. Фестиваль проходит в новом парке «Арена». Завершится в 22:00. ТОП-5 лучших песен рэпера Басты: что он споет на VK fest-2023 в Новосибирске Узнать подробнее