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Published Сегодня, 10:26

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Новосибирцы выстроились в очередь ради автографа Димы Масленникова на VK Fest

24 июня 2023, 10:26
Фото: atas.info
VK Fest начался в Новосибирске
VK Fest с участием популярных блогеров и реперов начался в Новосибирске 24 июня. Многие зрители первым делом бросились за автографом Димы Масленникова и создали дикую пробку у ворот.
«Дети в основном атакуют блогера. Молодежь тоже пытается пробиться за автографом. Сейчас на сцене еще Джарахов выступает, его фанаты тоже здесь, кричат ему что-то издалека», — рассказывают Atas.info гости фестиваля.
Фото: atas.info

Отметим, популярный ютубер Дмитрий Масленников стал ведущим на VK Fest. Также на сцене выступят Настя Ивлеева, Баста и многие другие звезды.

Фестиваль проходит в новом парке «Арена». Завершится в 22:00.

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#Алина Шефер#VK Fest#Блогер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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