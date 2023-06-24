Новосибирцы выстроились в очередь ради автографа Димы Масленникова на VK Fest

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
«Дети в основном атакуют блогера. Молодежь тоже пытается пробиться за автографом. Сейчас на сцене еще Джарахов выступает, его фанаты тоже здесь, кричат ему что-то издалека», — рассказывают Atas.info гости фестиваля.
Отметим, популярный ютубер Дмитрий Масленников стал ведущим на VK Fest. Также на сцене выступят Настя Ивлеева, Баста и многие другие звезды.
Фестиваль проходит в новом парке «Арена». Завершится в 22:00.