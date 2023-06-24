Новосибирцы выстроились в очередь за бесплатным тортом в День города-2023: фото

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Гигантский бисквитный торт с цифрами 1,3,0 в честь 130-летнего юбилея Новосибирска приготовили кондитеры. С минуту на минуту начнут выдавать порции каждому желающему.
Как сообщает с места праздничного события корреспондент Atas.info, народ уже выстроился в очередь. На глаз она больше километра. Некоторые сластены, как оказалось, заняли места в очереди еще несколько часов назад.
Стоит отметить, вес торта составил 1030 кг, а ведь изначально хотели приготовить 1130 кг. Несмотря на это, десерт зарегистрируют в Книге рекордов России.
После этого до 21:00 будут бесплатно раздавать кусочки торта.