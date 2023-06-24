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Новосибирцы выстроились в очередь за бесплатным тортом в День города-2023: фото

24 июня 2023, 13:10
Фото: atas.info
Рекордный торт начали раздавать новосибирцам

В Новосибирске началась раздача бесплатного гигантского торта в День города

Рекордный торт раздают новосибирцам бесплатно в День города-2023. Люди выстроились в очереди у пунктов раздачи.

Гигантский бисквитный торт с цифрами 1,3,0 в честь 130-летнего юбилея Новосибирска приготовили кондитеры. С минуту на минуту начнут выдавать порции каждому желающему.

Как сообщает с места праздничного события корреспондент Atas.info, народ уже выстроился в очередь. На глаз она больше километра. Некоторые сластены, как оказалось, заняли места в очереди еще несколько часов назад.

Стоит отметить, вес торта составил 1030 кг, а ведь изначально хотели приготовить 1130 кг. Несмотря на это, десерт зарегистрируют в Книге рекордов России.

После этого до 21:00 будут бесплатно раздавать кусочки торта.

#Алина Шефер#Торт#День города#День города 2023 в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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