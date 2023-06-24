Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске освятил митрополит Никодим в День города

На церемонии открытия и освящения памятника меч в руке святого получил объяснения. Им было совершено чудо под городом Можайском, который был осажден врагами. Святой явился, держа в одной руке меч, символизирующий защиту, а в другой — храм, как стремление к миру. Враги бежали. Как было заявлено на церемонии, фигура святого Николая Чудотворца Можайского будет защищать теперь город Новосибирск. На постаменте начертаны слова: «Святой Николай моли Бога за нас».