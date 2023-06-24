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Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске освятил митрополит Никодим в День города

24 июня 2023, 06:54
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает памятник Николаю Чудотворцу 24 июня 2023

В Новосибирске митрополит Никодим освятил памятник Николаю Чудотворцу в День города

Памятник Николаю Чудотворцу Можайскому освятили на площадке перед входом в Нарымский сквер 24 июня 2023. Ранее 6-метровая скульптура была встречена «в штыки» частью новосибирцев. Однако в день 130-летия Новосибирска освящение памятника митрополитом Никодимом прошло торжественно и в согласии.

Освящение произошло в День города 24 июня 2023 года при большом стечении православных верующих и первых лиц города и региона, военных, казаков и тд. Церемонию провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Памятник является подарком городу Новосибирску от руководителя ВТБ Валерия Лукьяненко. Автор — скульптор Исаков.

6 метровая фигура святого Николая не сразу была принята новосибирцами6 метровая фигура святого Николая не сразу была принята новосибирцами
6 метровая фигура святого Николая не сразу была принята новосибирцами
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Святой Николай считается покровителем Новосибирска. Изначально город назывался Ново-Николаевск. И одной из общепризнанных достопримечательностей неофициальной столицы Сибири является часовня Святого Николая на Красном проспекте. Однако, несколько лет назад планы установить 6-метровый памятник Николаю Чудотворцу на площадке между Вознесенским кафедральным собором и цирком, в 2019 годы вызвала неоднозначную реакцию новосибирской общественности.

В ходе общественного обсуждения в 2020 году на муниципальном портале прозвучало немало негативных отзывов в адрес памятника святителю. Комментаторы тогда использовали эпитеты: «вульгарный», «ужасный», «неуместный», «унылая и тиражированная скульптура». Некоторых удивило, что на эскизе святой держит в руках меч вместо книги.

Митрополит Никодим окропил святой водой и памятник и всех собравшихсяМитрополит Никодим окропил святой водой и памятник и всех собравшихся
Митрополит Никодим окропил святой водой и памятник и всех собравшихся
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На церемонии открытия и освящения памятника меч в руке святого получил объяснения. Им было совершено чудо под городом Можайском, который был осажден врагами. Святой явился, держа в одной руке меч, символизирующий защиту, а в другой — храм, как стремление к миру. Враги бежали. Как было заявлено на церемонии, фигура святого Николая Чудотворца Можайского будет защищать теперь город Новосибирск. На постаменте начертаны слова: «Святой Николай моли Бога за нас».

Церемония прошла при большом стечении верующих новосибирцевЦеремония прошла при большом стечении верующих новосибирцев
Церемония прошла при большом стечении верующих новосибирцев
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Прежние критики забыли свои аргументы, или не обратили внимания на появление памятника в праздничной суете Дня города 2023. На церемонии открытия все выступали исключительно за появление памятника.

«Место выбрано правильное, рядом с Вознесенским собором. Кроме того, по сути, мы благоустраиваем вход в Нарымский сквер… Здесь образуется новая площадь, по сути дела, поскольку благоустройство не ограничивается установкой памятника», — так объяснил отсутствие протестов мэр Новосибирска Анатолий Локоть в день установки памятника 20 июня, отвечая на вопрос корреспондента Атас.инфо.

Памятник Николаю Чудотворцу установлен перед входом в Нарымский сквер на площадке между Вознесенским кафедральным собором и циркомПамятник Николаю Чудотворцу установлен перед входом в Нарымский сквер на площадке между Вознесенским кафедральным собором и цирком
Памятник Николаю Чудотворцу установлен перед входом в Нарымский сквер на площадке между Вознесенским кафедральным собором и цирком
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На церемонии открытия памятника мэр заявил, что ликвидируется большая автопарковка, которая много лет занимала территорию между цирком и собором. Парковка была бесплатной и вызывала недовольство горожан.

Справедливости ради надо сказать, что не взирая на 6-метровые размеры, памятник не стал визуальной доминантой, и гармонично смотрится перед входом в Нарымский сквер и рядом с Вознесенским собором. Вероятно, новосибирцы скоро к нему привыкнут, и монумент впишется в число достопримечательностей центра города.

Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
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