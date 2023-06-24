Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске освятил митрополит Никодим в День города

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Освящение произошло в День города 24 июня 2023 года при большом стечении православных верующих и первых лиц города и региона, военных, казаков и тд. Церемонию провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Памятник является подарком городу Новосибирску от руководителя ВТБ Валерия Лукьяненко. Автор — скульптор Исаков.
Святой Николай считается покровителем Новосибирска. Изначально город назывался Ново-Николаевск. И одной из общепризнанных достопримечательностей неофициальной столицы Сибири является часовня Святого Николая на Красном проспекте. Однако, несколько лет назад планы установить 6-метровый памятник Николаю Чудотворцу на площадке между Вознесенским кафедральным собором и цирком, в 2019 годы вызвала неоднозначную реакцию новосибирской общественности.
В ходе общественного обсуждения в 2020 году на муниципальном портале прозвучало немало негативных отзывов в адрес памятника святителю. Комментаторы тогда использовали эпитеты: «вульгарный», «ужасный», «неуместный», «унылая и тиражированная скульптура». Некоторых удивило, что на эскизе святой держит в руках меч вместо книги.
На церемонии открытия и освящения памятника меч в руке святого получил объяснения. Им было совершено чудо под городом Можайском, который был осажден врагами. Святой явился, держа в одной руке меч, символизирующий защиту, а в другой — храм, как стремление к миру. Враги бежали. Как было заявлено на церемонии, фигура святого Николая Чудотворца Можайского будет защищать теперь город Новосибирск. На постаменте начертаны слова: «Святой Николай моли Бога за нас».
Прежние критики забыли свои аргументы, или не обратили внимания на появление памятника в праздничной суете Дня города 2023. На церемонии открытия все выступали исключительно за появление памятника.
«Место выбрано правильное, рядом с Вознесенским собором. Кроме того, по сути, мы благоустраиваем вход в Нарымский сквер… Здесь образуется новая площадь, по сути дела, поскольку благоустройство не ограничивается установкой памятника», — так объяснил отсутствие протестов мэр Новосибирска Анатолий Локоть в день установки памятника 20 июня, отвечая на вопрос корреспондента Атас.инфо.
На церемонии открытия памятника мэр заявил, что ликвидируется большая автопарковка, которая много лет занимала территорию между цирком и собором. Парковка была бесплатной и вызывала недовольство горожан.
Справедливости ради надо сказать, что не взирая на 6-метровые размеры, памятник не стал визуальной доминантой, и гармонично смотрится перед входом в Нарымский сквер и рядом с Вознесенским собором. Вероятно, новосибирцы скоро к нему привыкнут, и монумент впишется в число достопримечательностей центра города.