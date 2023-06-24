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«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023

24 июня 2023, 07:50
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин выступил с жестким заявлением об измене Евгения Пригожина
Изменой назвал Президент России Владимир Путин действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в жестком заявлении 24 июня 2023. Глава государства выступил с экстренным обращением к россиянам. Утром Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль военные объекты в Ростове.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — заявил Владимир Путин в видеообращении, размещенном на официальном сайте Кремля.

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин утверждал, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнер» и «под контролем находятся военные объекты, в том числе аэродром». ФСБ возбудило в отношении Пригожина дело по уголовной статье о военном мятеже — ст. 279 УК РФ.

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Конфликт Пригожина и руководства Министерства обороны РФ неоднократно получал публичное освещение, и вылился в итоге в противоправные действия руководителя ЧВК «Вагнер». Владимир Путин прямо заявил об измене Пригожина.

В июне 2023 Евгений Пригожин выступал в НовосибирскеВ июне 2023 Евгений Пригожин выступал в Новосибирске
В июне 2023 Евгений Пригожин выступал в Новосибирске
Фото: atas.info

«Это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“. Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции», — заявил в своей речи Владимир Путин.

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В Москве и Московской области введены антитеррористические меры. Армия примет необходимые действия для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, пообещал Владимир Путин.

Ранее «вагнеровцев» призвал не подчиняться преступным приказам авторитетный генерал Сергей Суровикин.

Что действительно происходит в Ростове читайте в материалах Атас.инфо.

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