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Published Сегодня, 07:50
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«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — заявил Владимир Путин в видеообращении, размещенном на официальном сайте Кремля.
В ночь на 24 июня Евгений Пригожин утверждал, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнер» и «под контролем находятся военные объекты, в том числе аэродром». ФСБ возбудило в отношении Пригожина дело по уголовной статье о военном мятеже — ст. 279 УК РФ.
Конфликт Пригожина и руководства Министерства обороны РФ неоднократно получал публичное освещение, и вылился в итоге в противоправные действия руководителя ЧВК «Вагнер». Владимир Путин прямо заявил об измене Пригожина.
«Это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“. Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции», — заявил в своей речи Владимир Путин.
В Москве и Московской области введены антитеррористические меры. Армия примет необходимые действия для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, пообещал Владимир Путин.
Ранее «вагнеровцев» призвал не подчиняться преступным приказам авторитетный генерал Сергей Суровикин.
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