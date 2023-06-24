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Путин назвал мятеж ЧВК «Вагнер» предательством

24 июня 2023, 07:29
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава государства назвал происходящее «предательством».
«То, с чем мы столкнулись — это предательство. Это удар по всем нам, по России. Ответ будет жестким, понесут наказания те, кто встал на этот путь», — заявил Путин.

Президент РФ также добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге ввели режим контртеррористической операции. Предпримут меры к стабилизации ситуации в Ростове.

Напомним, 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». Эту информацию опровергли в ведомстве, назвав провокацией.

Уже утром 24 июня Пригожин устроил мятеж в Ростове. Взял под контроль военные объекты и аэродром. Местных жителей власти призвали не покидать дома.


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