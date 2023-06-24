Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
«То, с чем мы столкнулись — это предательство. Это удар по всем нам, по России. Ответ будет жестким, понесут наказания те, кто встал на этот путь», — заявил Путин.
Президент РФ также добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге ввели режим контртеррористической операции. Предпримут меры к стабилизации ситуации в Ростове.
Напомним, 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». Эту информацию опровергли в ведомстве, назвав провокацией.
Уже утром 24 июня Пригожин устроил мятеж в Ростове. Взял под контроль военные объекты и аэродром. Местных жителей власти призвали не покидать дома.